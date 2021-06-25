МИД РФ высмеял потерю секретных документов о британском эсминце Defender

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла инцидент с обнаружением возле автобусной остановки секретных документов об операции британского эсминца Defender в водах Крыма.

Она заявила, что "агенты 007 уже не те".

Соответствующий пост сотрудница МИД опубликовала в своем Телеграм-канале в воскресенье, 27 июня.

"На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?" - пошутила Захарова.