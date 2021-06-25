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События Сегодня, 16:2446
Для участия в учениях Sea Breeze в Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Ross

Американский ракетный эсминец USS Ross прибыл в Одессу для участия в ежегодных учениях Sea Breeze, которые пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.

Соответствующее сообщение в воскресенье, 27 июня, обнародовала официальная страница учений в Twitter.

"Ракетный эсминец USS Ross ВМС США прибыл в Одессу, Украина, для участия в учениях Sea Breeze!" - сообщается на официальной странице учений в Twitter.

Всего в учениях совместно с Военно-морскими силами Украины примут участие пять тысяч военнослужащих и 32 корабля из 32 стран.

Сценарий предполагает объединение вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проведения разных военных маневров на море, суше и в воздухе, включая боевые действия на суше, против кораблей и ПВО, а также налаживание навыков обезвреживания боеприпасов.

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Теги: news, новости, Украина, Sea_Breeze, Одесса, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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