Для участия в учениях Sea Breeze в Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Ross

Американский ракетный эсминец USS Ross прибыл в Одессу для участия в ежегодных учениях Sea Breeze, которые пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.

Соответствующее сообщение в воскресенье, 27 июня, обнародовала официальная страница учений в Twitter.

"Ракетный эсминец USS Ross ВМС США прибыл в Одессу, Украина, для участия в учениях Sea Breeze!" - сообщается на официальной странице учений в Twitter.

Всего в учениях совместно с Военно-морскими силами Украины примут участие пять тысяч военнослужащих и 32 корабля из 32 стран.

Сценарий предполагает объединение вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проведения разных военных маневров на море, суше и в воздухе, включая боевые действия на суше, против кораблей и ПВО, а также налаживание навыков обезвреживания боеприпасов.