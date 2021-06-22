На грани красной зоны карантина оказалась Киевская область

Для попадания в красную зону карантина Киевская область уже "выполнила" одно из условий - в регионе проводится слишком мало тестов на коронавирус.

Об этом свидетельствует информация, размещенная министерством здравоохранения Украины на своем сайте в воскресенье, 27 июня.

По состоянию на субботу, 26 июня, Киевская область и остальные регионы страны находятся в зеленой зоне карантина. Тем не менее только в Киевской области наблюдается красный уровень по показателю охвата населения тестированием на коронавирус.

По последним данным, в регионе показатель тестирования составляет 276 тестов на 100 тысяч населения, тогда как норма предусматривает не менее 300 тестов на 100 тысяч населения. При этом недостаточный объем тестирования фиксируется на протяжении всего периода с 24 по 26 июня включительно.

Киевская область пока не может быть отнесена к красной зоне карантина, так как для этого в течение трех дней красному уровню должны соответствовать как минимум два показателя, определенных Минздравом.