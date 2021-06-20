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События Сегодня, 20:2829
Что делать при укусах насекомых и пауков летом рассказали украинцам в МОЗ

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали украинцам, что нужно знать об укусах различных насекомых. 

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook.

"Летом мы чаще всего встречаемся с муравьями, комарами, мухами, пчелами, осами, шершнями или даже пауками. Их укусы могут вызывать покраснение, зуд, боль, локальную гипертермию (повышение температуры), отек, уплотнение в месте укуса", - рассказали в Минздраве.

Что делать в случае укуса?

  • Удостоверьтесь, что вы в безопасности: рядом больше нет насекомого или паукообразного.
  • Осмотрите место укуса. Удалите жало, если оно осталось.
  • Место укуса обработайте водой с мылом.
  • Не чешите и минимизируйте контакт с одеждой в месте укуса. Для уменьшения зуда примите антигистаминные препараты. Также место укуса можно смазать средством с каламином.
  • Если вы таки расчесали кожу, обработайте участок антисептиком без спирта.
  • Холодный компресс поможет уменьшить отек. Возьмите из морозилки, заверните в полотенце и приложите к месту укуса.
  • Если возникает отек лица или языка, головокружение, высокая температура, рвота, тошнота, снижение давления или проблемы с дыханием – вызывайте скорую!
  • Также может случиться реакция анафилаксия – это массовое выделение гистамина клетками иммунной системы, мастоцитами. В таком случае расширяются сосуды, появляется сильный отек, сдавливаются бронхи и человек может задохнуться.

При выявлении такого состояния необходимо обязательно обратиться к врачу, который расскажет, как правильно оказывать домедицинскую помощь и посоветует иммунотерапию.

Также в МОЗ рассказали, что при укусе паука не нужно отсасывать или выдавливать яд. На территории Украины единственный действительно опасный для человека паук - это каракурт. Встретить его можно вдоль всего побережья Черного и Азовского морей: в сорных зарослях, более влажных местах во впадинах и на солончаках, в степи, на полях и огородах.

"Сначала укус каракурта не очень болезненный, сразу может не ощущаться или чувствоваться, как укол, но через 10-15 минут боль нарастает и распространяется по всему телу. Первая помощь: успокоиться, обездвижить и охладить место укуса, много пить воды (желательно теплой и небольшими порциями), принять антигистаминные и обезболивающие препараты и немедленно обратиться в медучреждение", - пояснили в ведомстве. 

Чтобы защититься от укуса медики рекомендуют пользоваться репеллентами, закрытой одеждой, головными оборами и обувью.

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Теги: news, новости, Украина, насекомые, 7dniv, 7dnivinfo  
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