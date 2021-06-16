Мужчине, который с гранатой пришел в киевский обменник, вручили подозрение

Мужчине, который совершил разбойное нападение на обменник валют, вручено подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Преступление произошло 23 июня 2020 года на ул. Натали Ужвий в Подольском районе столицы.

Установлено, что мужчина вооружившись предметом, похожим на гранату, зашел в помещение пункта валют и угрожая кассиру подрывом предмета, потребовал о немедленной передаче ему 2 тыс. долларов.

Однако кассир вовремя отреагировала на угрозы мужчины и нажала кнопку вызова охраны, после чего нападавший оставил помещение обменника.

По результатам следственных (розыскных) мероприятий правоохранители по "горячим следам" задержали правонарушителя. Им оказался ранее не судимый киевлянин 1988 года рождения.

Сейчас в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.