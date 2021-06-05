Отложенный из-за непогоды рейс МАУ пришлось вернуть в Харьков после столкновения с птицей

Рейс из Харькова в Турцию компании "Международные авиалинии Украины" в воскресенье задерживался дважды - из-за непогоды и из-за птицы.

Об этом сообщила пресс-секретарь международного аэропорта "Харьков" Алина Печерица, передает Укринформ.

"Рейс из Харькова в турецкий Бодрум задерживался дважды - из-за непогоды и из-за птицы в носовой части самолета", - отметила Печерица.

По ее словам, Boeing 737 МАУ с пассажирами на борту должен был вылететь из Харькова в 04:00: "Из-за грозы рейс отложили почти на два часа".

"Самолет снова вылетел около 06:00 и в течение часа полет происходил спокойно. Но в носовую часть самолета попала птица, и командир запросил аэропорт относительно возврата и вынужденной посадки", - пояснила Печерица.

По ее словам, в аэропорту самолет был осмотрен.

"Воздушное судно было в полном порядке и самолет в 13:11 снова вылетел в турецкий Бодрум и через три часа там приземлился", - сообщила пресс-секретарь.

"Из-за грозы были проблемы и с вылетом группы туристов из Харькова в Турцию самолетом компании SkyUp. В частности, ночью рейс из греческого Ираклиона не смог приземлиться в Одессе и самолет отправили в Молдову. Этот факт вызвал изменения в обеспечение других рейсов. В результате в Харьков прибыл борт на 189 пассажиров вместо борта на 215 пассажиров", - отметила Печерица и добавила, что пассажиры, которым не хватило мест в этом самолете, были за счет компании отправлены другими рейсами.

По ее словам, сейчас аэропорт работает в штатном режиме: "В ближайшее время расписание всех чартерных рейсов будет налажено".