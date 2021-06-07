Местного жителя, который делал закладки наркотиков в могилах задержали в Запорожье

Утром 25 июня на территории местного кладбища в Запорожье сотрудники спецназа обнаружили мужчину, который делал закладки в могилах.

Об этом сообщает пресс-служба полиция региона.

Как сообщается, спецназовцы предположили, что он делает закладки и передает координаты тайников будущим покупателям.

"Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель. Мужчина сообщил работникам полиции, что уже успел сделать закладки и сфотографировал их местонахождение на свой телефон. Всего полицейские изъяли 39 свертков с наркотическим веществом (по предварительным данным "соль", "метадон")", - говорится в сообщении.

Также было установлено, что подозреваемый передвигался на автомобиле "Geely" под управлением 41-летнего местного жителя.

Дома у фигуранта правоохранители изъяли 20 свертков с наркотическим веществом (по предварительным данным "соль"), зип-пакет с веществом серо-зеленого цвета (по предварительным данным "каннабис"), а также средства для употребления наркотиков.

Изъятые наркотики были направлены на экспертизу в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Сейчас решается вопрос об окончательной правовой квалификации совершенного уголовного правонарушения, а также вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.