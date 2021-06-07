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События Сегодня, 09:5058
Местного жителя, который делал закладки наркотиков в могилах задержали в Запорожье

Утром 25 июня на территории местного кладбища в Запорожье сотрудники спецназа обнаружили мужчину, который делал закладки в могилах. 

Об этом сообщает пресс-служба полиция региона. 

Как сообщается, спецназовцы предположили, что он делает закладки и передает координаты тайников будущим покупателям.

"Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель. Мужчина сообщил работникам полиции, что уже успел сделать закладки и сфотографировал их местонахождение на свой телефон. Всего полицейские изъяли 39 свертков с наркотическим веществом (по предварительным данным "соль", "метадон")", - говорится в сообщении.

Местного жителя, который делал закладки наркотиков в могилах задержали в Запорожье

Также было установлено, что подозреваемый передвигался на автомобиле "Geely" под управлением 41-летнего местного жителя.

Дома у фигуранта правоохранители изъяли 20 свертков с наркотическим веществом (по предварительным данным "соль"), зип-пакет с веществом серо-зеленого цвета (по предварительным данным "каннабис"), а также средства для употребления наркотиков.

Местного жителя, который делал закладки наркотиков в могилах задержали в Запорожье

Изъятые наркотики были направлены на экспертизу в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Местного жителя, который делал закладки наркотиков в могилах задержали в Запорожье

Сейчас решается вопрос об окончательной правовой квалификации совершенного уголовного правонарушения, а также вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

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Теги: news, новости, Украина, наркотики, Запорожье, 7dniv, 7dnivinfo  
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