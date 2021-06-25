Проверку по факту утечки секретных документов об операции судна Defender у Крыма проведет Минобороны Британии

После того как секретные документы об операции британского судна Defender возле Крыма были найдены в Британии рядом с автобусной остановкой, Министерство обороны страны заявило о намерениях провести проверку.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы очень серьезно относимся к безопасности и начали расследование. Сотрудник тогда сообщил о потере. Дальнейшие комментарии неуместны", - сказано в сообщении.

В Минобороны Великобритании также рассказали, что о случившемся ведомство было проинформировано на прошлой неделе.