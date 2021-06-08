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События Сегодня, 13:08269
На торжественном заседании Рады выступление Зеленского слушали в футболках "Зе убийца Конституции"

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня выступил на торжественном заседании Рады. При этом некоторые участники мероприятия слушали его в футболках с надписями "Зе убийца Конституции". 

Фотографии опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".

Люди в футболках - первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин и экс-нардеп Степан Хмара.

В ходе своего выступления президент гордостью сообщил, что шведы передадут 3 копии Конституции Пилипа Орлика и впервые за 300 лет оригинал этого документа попадет в Украину. Также Зеленский сообщил, что он вносит в Раду законопроект про Большой герб Украины как неотложный.

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Теги: news, новости, Украина, Рада, 7dniv, 7dnivinfo, Зеленский  
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