На торжественном заседании Рады выступление Зеленского слушали в футболках "Зе убийца Конституции"

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня выступил на торжественном заседании Рады. При этом некоторые участники мероприятия слушали его в футболках с надписями "Зе убийца Конституции".

Фотографии опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".

Люди в футболках - первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин и экс-нардеп Степан Хмара.

В ходе своего выступления президент гордостью сообщил, что шведы передадут 3 копии Конституции Пилипа Орлика и впервые за 300 лет оригинал этого документа попадет в Украину. Также Зеленский сообщил, что он вносит в Раду законопроект про Большой герб Украины как неотложный.