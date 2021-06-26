 

Трансгендеров "отвратительными" назвал президент Чехии

События Сегодня, 13:1061
Трансгендеров "отвратительными" назвал президент Чехии

Чешский президент Милош Земан вступился за венгерский закон о "гей-пропаганде" и заявил, что считает трансгендеров "отвратительными", а также выступил против "суфражисток", движения жертв сексуальных домогательств #MeToo и гей-парадов в Праге. 

Его слова передает Reuters.

"Если вы решились на операцию по смене пола, вы, по сути, совершаете преступление, которое заключается в членовредительстве. Каждая такая операция — это риск, и эти трансгендеры мне отвратительны", — сказал Земан.

Кроме того, чешский лидер заявил, что Орбан не выступает против ЛГБТ-сообщества, а лишь хочет защитить детей от "манипуляций", пока они проходят период полового созревания.

"Я не вижу причин не соглашаться с ним, потому что меня, к примеру, сильно раздражают суфражистки [выступали за избирательные права для женщин], движение #MeToo и Prague Pride", — сказал политик.

Также Земан указал, что такого рода нападки на Орбана равносильны вмешательству во внутренние дела страны.

Напомним, парламент Венгрии 15 июня одобрил закон, запрещающий распространять среди лиц младше 18 лет книги, фильмы, просветительскую литературу, а также материалы "рекламного" характера, "пропагандирующие" гомосексуальность и касающиеся вопросов, связанных с гендерной идентичностью.

Также в республике сократят список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального воспитания. Орбан, который является одним из авторов документа, отметил, что мера затрагивает "организации с сомнительным профессиональным прошлым, часто касается представителей определенных сексуальных ориентаций".

Документ вызвал шквал критики как внутри страны, так и у соседей Венгрии по Евросоюзу. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала акт "позором".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Чехия, президент, трансгендеры, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Подписывать письмо в поддержку ЛГБТ отказался президент Литвы на саммите Евросоюза
Подписывать письмо в поддержку ЛГБТ отказался президент Литвы на саммите Евросоюза
26-июн-2021, 09:20
В сексизме из-за запрета употреблять алкоголь женщинам детородного возраста обвинили ВОЗ
В сексизме из-за запрета употреблять алкоголь женщинам детородного возраста обвинили ВОЗ
17-июн-2021, 22:17
Полиция скрутила
Полиция скрутила "крестоносца", который пытался прорваться к колонне трансгендеров в Киеве
22-мая-2021, 17:04
Марш за права трансгендеров проходит в Киеве
Марш за права трансгендеров проходит в Киеве
22-мая-2021, 14:10
Называть Путина верховным правителем России предложил Жириновский
Называть Путина верховным правителем России предложил Жириновский
2-мая-2021, 22:12

Последние новости

13:10
События
Трансгендеров "отвратительными" назвал президент Чехии
13:08
События
На торжественном заседании Рады выступление Зеленского слушали в футболках "Зе убийца Конституции"
12:58
События
Законопроект про Большой герб Украины как неотложный вносит Зеленский
12:54
События
О причинах исчезновения Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности не договорились Минкульт и СБУ
10:34
События
В селе под Черкассами молния убила двух человек
10:33
События
Испытания вакцины против нового штамма коронавируса начала AstraZeneca
10:30
События
Карантинные ограничения сегодня усиливает Москва
10:08
События
Запрещают язык, закрывают больницы, лишают гражданства. Какие статьи Конституции нарушают сильнее всего
10:07
События
Проверку по факту утечки секретных документов об операции судна Defender у Крыма проведет Минобороны Британии
09:55
События
Начался Петров пост 2021
09:50
События
Местного жителя, который делал закладки наркотиков в могилах задержали в Запорожье
09:01
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 июня 2021
Вчера, 2021-06-27
23:12
События
Отложенный из-за непогоды рейс МАУ пришлось вернуть в Харьков после столкновения с птицей
23:11
События
Мужчине, который с гранатой пришел в киевский обменник, вручили подозрение
22:34
События
Головная боль, судороги и потеря сознания. Комаровский сообщил , как распознать симптомы теплового удара
20:28
События
Что делать при укусах насекомых и пауков летом рассказали украинцам в МОЗ
20:13
Спорт
Отец Лопеса убедит сына провести реванш с Ломаченко
19:41
События
О резком ухудшении погоды на День Конституции предупредили спасатели
16:29
События
10 главных вопросов по рынку земли, который открывается с 1 июля
16:27
События
На грани красной зоны карантина оказалась Киевская область

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 июня 20213301
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 июня 20211564
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 июня 20211039
Зачем Зеленский заговорил о референдуме по Донбассу и собираются ли его реально проводить738
Умерла звезда фильма "Двенадцать месяцев" Наталья Попова502
Как в Украине готовятся к приходу вируса "Дельта" и что происходит в странах, где он бушует501
Обязательное тестирование на границе для въезжающих из России и трех других стран с июля вводит Украина443

Досуг

Как выбрать стабилизатор напряжения
Как выбрать стабилизатор напряжения
Проблема с электричеством остается актуальной. Особенно это касается домов за пределами города. Столкнуться со скачками электричества могут и жители высотных домов. Во время грозы возможно резкое отключение.
Сегодня, 10:4770
Курсова робота: де замовити і як це зробити
Курсова робота: де замовити і як це зробити
Якщо ви поєднуєте навчання з роботою, і деколи просто-напросто не встигаєте виконувати навчальні завдання, не варто одразу ж панікувати. Вихід є!
Вчера, 11:47139
Новый маркетплейс в Украине - Mills.com.ua
Новый маркетплейс в Украине - Mills.com.ua
Во всех сферах жизни нас окружает мебель. Она помогает нам продуктивно работать и полноценно отдыхать.
Вчера, 00:10170
Какие услуги предлагает клиника семейной медицины
Какие услуги предлагает клиника семейной медицины
В последнее время все более популярными становятся услуги клиник семейной медицины. Что о них важно знать.
26-июн-2021, 17:43213
Как правильно выбрать терморегулятор для теплого пола?
Как правильно выбрать терморегулятор для теплого пола?
Выбор терморегулятора зависит от тех требований, которые предъявляются к управляющему работой системы обогрева пола элементу. Ведь такие устройства отличаются функциональными возможностями и удобством использования
26-июн-2021, 12:07196
Что может предложить современная стоматология в Киеве?
Что может предложить современная стоматология в Киеве?
Косметические и терапевтические процедуры, профессиональная чистка зубов, исправление патологий прикуса, протезирование, хирургия... перечислять услуги современной столичной стоматологии можно еще долго, суть же в том, что сегодня любые проблемы с зубами и ротовой полостью решаются.
25-июн-2021, 23:43217

События

Трансгендеров "отвратительными" назвал президент Чехии
Трансгендеров "отвратительными" назвал президент Чехии
Чешский президент Милош Земан вступился за венгерский закон о "гей-пропаганде" и заявил, что считает трансгендеров "отвратительными", а также выступил против "суфражисток", движения жертв сексуальных домогательств #MeToo и гей-парадов в Праге. 
Сегодня, 13:1063
На торжественном заседании Рады выступление Зеленского слушали в футболках "Зе убийца Конституции"
На торжественном заседании Рады выступление Зеленского слушали в футболках "Зе убийца Конституции"
Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня выступил на торжественном заседании Рады. При этом некоторые участники мероприятия слушали его в футболках с надписями "Зе убийца Конституции". 
Сегодня, 13:08276
Законопроект про Большой герб Украины как неотложный вносит Зеленский
Законопроект про Большой герб Украины как неотложный вносит Зеленский
Зеленский, выступая в Раде 28 июня, напомнил, что в Конституции был утвержден украинский язык как единственный государственный, утвержден малый герб и гимн.
Сегодня, 12:5859
О причинах исчезновения Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности не договорились Минкульт и СБУ
О причинах исчезновения Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности не договорились Минкульт и СБУ
Исключение российского певца Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, в Минкульте пояснили соответствующим письмом СБУ.
Сегодня, 12:5460
В селе под Черкассами молния убила двух человек
В селе под Черкассами молния убила двух человек
В селе Софиевка Черкасской области в воскресенье, 27 июня, два человека погибли от удара молнии, а еще один попал в больницу.
Сегодня, 10:3492
Испытания вакцины против нового штамма коронавируса начала AstraZeneca
Испытания вакцины против нового штамма коронавируса начала AstraZeneca
AstraZeneca и Оксфордский университет в Великобритании сегодня начали новые испытания для тестирования модифицированной вакцины против бета-штамма коронавируса, который впервые появился в Южной Африке.
Сегодня, 10:3396
7 Днів