Певица Максим в тяжелом состоянии. Что известно о здоровье российской суперзвезды

В России одной из самых обсуждаемых тем шоу-бизнеса стало критическое состояние здоровья певицы Максим, настоящее имя - Марина Абросимова (Максимова).

Артистка известна хитами "Нежность", "Трудный возраст", "Научусь летать", "Стать ветром", дуэтом с Бастой "Наше лето". Главный трек певица - "Знаешь ли ты" - является любимой песней футбольных фанатов московского "Спартака".

В середине месяца певица опубликовала в Инстаграме пост из стадиона больницы. Диагноз - пневмония и 40% поражения легких. Коронавирус не обнаружен.

Больше на связь с поклонниками не выходила. Состояние здоровье певицы ухудшилось. По данным СМИ, поражение легких достигла 70%.

Она была переведена в состояние искусственной комы. По последним данным источников, Марина Абросимова на ЭКМО, поскольку ИВЛ не справлялся.

"Страна" собрала все, что известно о здоровье артистки. Рассказывает о ее творческом пути и личной жизни.

Что известно о состоянии здоровья певицы Максим

15 июня назад певица Максим опубликовала пост в Инстаграме. Певица сообщила, что планировала открывать свою школу искусств и решила сдать тест на коронавирус - чтобы подстраховаться.

Тест показал отрицательный результат. Однако 11 июня она почувствовала симптомы простуды. Температура поднялась до 39 градусов - в таком состоянии она выступала на сцене.

13 июня врачи диагностировали пневмонию и 40% прощения легких. Артистка была госпитализирована. Певица попросила у поклонников, перед которыми не сможет выступить в ближайшее время.

19 июня официальный представитель Максим сообщила, что она подключена к аппарату ИВЛ и введена в состояние искусственной комы. Поражение легких увеличилось.

25 июня, по данным СМИ, Марину Абросимова перевели в условную группу "КТ-4". К ней относятся пациенты с серьезным поражением легких - 70% и более.

Не исключено, что осложнило течение болезни проблема сосудов, которая появилась у певицы после ДТП в 2019 году. Марина Абросимова направлялась в аэропорт на такси. У автомобиля лопнуло колесо. Она получила получила множественные ушибы. В результате у нее возникли проблемы со здоровьем, артистка лежала в клинике на поддерживающей терапии.

27 июня источники журналистов, близкие к семье певицы, сообщили ее перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) - ИВЛ не справляется, состояние критическое. По данным медиков, выживаемость после аппарата ЭКМО составляет 56–70%.

Представитель певицы не подтвердила сведения. Но добавила, что состояние Марины крайне тяжелое и попросила общественность не посягать на право семьи артистки на приватность.

Чем известна певица Максим - творческий путь и личная жизнь

38-летняя певица Максим - уроженца Казани. Зовут певицу Марина Абросимова. Творческий псевдоним МакSим она придумала, сократив девичью фамилию матери - Максимова.

Популярность пришла в 2006 году после выпуска песни "Трудный возраст".