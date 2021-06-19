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События Сегодня, 16:4811331
Певица Максим в тяжелом состоянии. Что известно о здоровье российской суперзвезды

В России одной из самых обсуждаемых тем шоу-бизнеса стало критическое состояние здоровья певицы Максим, настоящее имя - Марина Абросимова (Максимова).

Артистка известна хитами "Нежность", "Трудный возраст", "Научусь летать", "Стать ветром", дуэтом с Бастой "Наше лето". Главный трек певица - "Знаешь ли ты" - является любимой песней футбольных фанатов московского "Спартака". 

В середине месяца певица опубликовала в Инстаграме пост из стадиона больницы. Диагноз - пневмония и 40% поражения легких. Коронавирус не обнаружен. 

Больше на связь с поклонниками не выходила. Состояние здоровье певицы ухудшилось. По данным СМИ, поражение легких достигла 70%.

Она была переведена в состояние искусственной комы. По последним данным источников, Марина Абросимова на ЭКМО, поскольку ИВЛ не справлялся. 

"Страна" собрала все, что известно о здоровье артистки. Рассказывает о ее творческом пути и личной жизни.

Что известно о состоянии здоровья певицы Максим 

15 июня назад певица Максим опубликовала пост в Инстаграме. Певица сообщила, что планировала открывать свою школу искусств и решила сдать тест на коронавирус - чтобы подстраховаться. 

Тест показал отрицательный результат. Однако 11 июня она почувствовала симптомы простуды. Температура поднялась до 39 градусов - в таком состоянии она выступала на сцене. 

13 июня врачи диагностировали пневмонию и 40% прощения легких. Артистка была госпитализирована. Певица попросила у поклонников, перед которыми не сможет выступить в ближайшее время. 

Певица Максим в тяжелом состоянии. Что известно о здоровье российской суперзвезды

19 июня официальный представитель Максим сообщила, что она подключена к аппарату ИВЛ и введена в состояние искусственной комы. Поражение легких увеличилось. 

25 июня, по данным СМИ, Марину Абросимова перевели в условную группу "КТ-4". К ней относятся  пациенты с серьезным поражением легких - 70% и более. 

Не исключено, что осложнило течение болезни проблема сосудов, которая появилась у певицы после ДТП в 2019 году. Марина Абросимова направлялась в аэропорт на такси. У автомобиля лопнуло колесо. Она получила получила множественные ушибы. В результате у нее возникли проблемы со здоровьем, артистка лежала в клинике на поддерживающей терапии. 

27 июня источники журналистов, близкие к семье певицы, сообщили ее перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) - ИВЛ не справляется, состояние критическое. По данным медиков, выживаемость после аппарата ЭКМО составляет 56–70%.

Представитель певицы не подтвердила сведения. Но добавила, что состояние Марины крайне тяжелое и попросила общественность не посягать на право семьи артистки на приватность. 

Чем известна певица Максим - творческий путь и личная жизнь

38-летняя певица Максим - уроженца Казани. Зовут певицу Марина Абросимова. Творческий псевдоним МакSим она придумала, сократив девичью фамилию матери - Максимова. 

Популярность пришла в 2006 году после выпуска песни "Трудный возраст". 

 

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