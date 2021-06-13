Как в Украине хотят поменять герб и какие к нему вопросы

Сегодня, в День Конституции, президент Владимир Зеленский заявил внесении в Раду законопроекта о Большом гербе. Он сделал это с трибуны парламента, где выступал к 25-летию Основного закона.

По его словам, за последние годы "было много различных конкурсов, споров, ссор, мыслей и видений". Президент добавил, что это свидетельствует о демократии, а в год 30-летия независимости и 25-летия Конституции Украины "нужно в этом вопросе наконец поставить точку".

"Согласно статье 93 Конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной Рады законопроект о большом Государственном гербе Украины, и обозначаю его как неотложный", - заявил Зеленский. То есть утвердить новый герб президент хочет ко Дню независимости.

Осенью прошлого года был определен победитель конкурса на лучший эскиз герба. С тех пор он лежал в закромах. Поднималась тема проекта с тех пор лишь однажды - когда на него подали в суд.

"Страна" напоминает, какой Большой герб может получить Украины и скандалах вокруг него.

Проекты герба

Вокруг Большого государственного герба было действительно много скандалов. Конкурс эскизов объявляли трижды: в 1991-м, 2001-м и 2007 годах, но каждый раз безрезультатно.

В 2009 году Кабмин, который возглавляла Юлия Тимошенко, даже утвердил проект Большого Герба. Он включал изображение малого герба в центре, по бокам - фигуры льва и запорожского казака, снизу - сине-желтую ленту, а вверху - княжескую корону.

Но этот проект так и не был вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Профильная комиссия его отвергла. У депутатов были претензии к компетентности комиссии и художественному исполнения герба.

У Зеленского после прихода к власти вновь актуализировали тему герба. Главным образом из соображений пиара на патриотизме, нишу которого монополизировал в Украине Петр Порошенко.

Поэтому и сторонник экс-президента всячески торпедировали идею "слуг" относительно большого герба - не желая отдавать Зеленскому такую "жирную" ура-патриотическую тему.

Летом 2020 года партия "Слуга Народа" захотела провести очередной конкурс на разработку эскизов. Соответствующее постановление Рада приняла 25 августа. Из него следовало, что к 1 декабря у Украины уже мог появиться свой Большой герб.

Конкурс был проведен, определился победитель в ноябре (о нем еще будет сказано ниже). Но власти вновь отложили герб в дальний ящик. С тех пор об эскизе упоминалось лишь к контексте суда.

4 декабря в Окружной административный суд Киева был подан иск о признании недействительными результатов конкурса "На лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины". Его провели с нарушениями постановлений парламента и правительства, где прописано общественное обсуждение эскизов.

Кроме этого, истец попросил суд истребовать у Министерства культуры документы об общественном обсуждении эскиза, а именно: план мероприятий и дату объявления об обсуждении, количество зарегистрированных участников, а также выводы и рекомендации оргкомитета.

Кандидат на Большой герб Украины

Очередной конкурс на Большой герб прошел в ноябре прошлого года. В конкурсе участвовало 112 работ.

Первую премию взял заслуженный художник Украины Алексей Кохан. Он был соавтором при создании Малого Государственного герба в 1992 году, а в 1996 году его эскиз уже побеждал в конкурсе на лучший Большой герб.

Требования к Большому гербу описаны в Конституции. На нем обязательно должны быть два элемента: Малый Государственный герб (трезубец) и элементы герба Войска Запорожского, на котором изображен казак с мушкетом. Все эти элементы есть на эскизе-победителе. Кроме того, на нем изображен архангел Михаил, которого считают покровителем Киева и львовский лев.

Именно за эту версию должны голосовать народные депутаты. Для утверждения нужно 300 + 1 голос "за".

Вопросы к проекту герба

Нынешний герб принципиально отличается от предыдущего варианта 2009 года тем, что на нем представлен архангел Михаил - то есть отдельно обозначен Киев. На груди у архангела мальтийский крест, более присущий католичеству, чем православию.

По мнению многих комментаторов, герб 2009 года выглядит намного более профессионально, чем тот, что победил в конкурсе сейчас.

Одна из ключевых претензий к эскизу 2020 заключалась в том, что никак не представлены южные и восточные регионы страны. Тут есть Киев, казаки и Галиция, представленная львом (в соцсетях отметили, что у него внизу живота есть неопределенный "отросток"). Но нет символов других регионов - Одессы, Закарпатья, Слобожанщины, Донбасса.

В целом герб отсылает Украину к далекому прошлому и выполнен в средневековых традициях.

Такие гербы - удел древних государств Европы, имевших свою королевскую власть. Украина не была исторической монархией, которая могла бы взять свой герб из средневековья. Это новое независимое государство, которое формировалось уже в индустриальную эпоху.

А предложенный вариант многие расценили как наступление архаики, которой и так много в последнее время.

Поэтому звучали мнения, что тризуб сам по себе выглядит более современно, чем то, что хотят утвердить как большой герб сегодня.