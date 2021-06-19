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События Сегодня, 16:5746
Путин анонсировал усиление российской армии новым оружием

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в РФ на боевое дежурство будут поставлены межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон" и другое современное оружие. 

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России. 

"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", - сказал Путин.

По данным президента России, новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года уже формируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и конструкторских бюро.

"Ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны", - заявил Путин

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