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События Сегодня, 10:3953
Гипотезы о существовании жизни на Венере опровергли ученые

Существование живых организмов на Венере невозможно из-за почти полного отсутствия биологически доступной воды и наличия серной кислоты.

К такому выводу пришли ученые Университета Квинс в Белфасте, которые измерили активность воды в облаках второй планеты от Солнца и других крупных объектов Солнечной системы.

Свои выводы астрономы опубликовали в журнале Nature Astronomy.

Активность воды (Aw) определяется как отношение давления паров воды над данным материалом к давлению паров над чистой водой при одной и той же температуре. Этот показатель является мерой доступности воды для живых организмов, в частности, микроорганизмов.

Обычно активность воды используется для оценки устойчивости пищевых продуктов. Например, повышенная "влажность" еды способствует размножению болезнетворных микробов и небольшому сроку хранения. Активность воды также можно использовать как критерий обитаемости окружающей среды.

Ученые воспользовались данными измерений межпланетных зондов и определили активность воды в атмосфере Венеры, где основную часть облаков составляют капли серной кислоты. Оказалось, что она ниже либо равна 0,004; при этом минимальный предел, при котором еще могут существовать известные организмы-экстремофилы, составляет 0,585.

Эти данные опровергли существование гипотетических микроорганизмов, на которое якобы указывал аномальный уровень фосфина, выявленный в 2019 году. Тогда группа ученых недосчиталась диоксида серы в атмосфере Венеры,  и решила, что характерный для него мощный радиосигнал на частоте 266,94 гигагерца дает фосфин в таком большом количестве, что он мог образоваться, скорее всего, из-за деятельности живых организмов. Эту аномалию другие исследователи позднее признали ошибкой.

Что касается других планет, то образование льда на Марсе требует активности воды менее 0,537, что немного ниже обитаемого диапазона. А облака Юпитера, наоборот, с точки зрения Aw оказались биологически благоприятной средой (>0,585), хотя здесь существование живых организмов может быть ограничено другими факторами, например, химическим составом атмосферы газового гиганта или уровнем ультрафиолетового излучения.

На Земле условия в тропосфере в целом приемлемы для обитания живых организмов, однако над средней частью стратосферы атмосфера становится слишком сухой для активной жизни. Авторы исследования надеются, что их метод определения активности воды также будет применим к планетам за пределами Солнечной системы.

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