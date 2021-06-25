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События Сегодня, 10:4657
О начале строительства канала "Стамбул", дублирующего Босфор объявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул", который станет аналогом пролива Босфор и соединит Мраморное и Черное моря.

Об этом он заявил на церемонии закладки фундамента первого моста через канал в субботу, 26 июня.

"Строительство канала "Стамбул" планируется завершить через шесть лет. Стоимость проекта оценивается приблизительно в $15 млрд", - сказал Эрдоган.

По его словам, длинна канала составит 45 километров, минимальная ширина 245 метров, а глубина - около 21 метра.

Президент Турции добавил, что новый канал призван обеспечить большую безопасность Стамбулу, так как через пролив Босфор каждый год проходит все больше судов, которые "несут потенциальный риск" региону.

"В случае, если какое-либо судно с грузом, в том числе нефти, потерпит бедствие на Босфоре, экологии Турции будет нанесен мощный удар", - сказал глава государства.

Эрдоган заверил, что канал "Стамбул" является наиболее оптимальным из всех альтернатив, которые стояли перед властями Турции.

Впервые идею создания такого канала Эрдоган озвучил в 2011 году, когда он возглавлял правительство Турции. Этот проект в случае реализации позволит значительно снизить нагрузку на пролив Босфор.

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Теги: news, новости, Украина, Эрдоган, Турция, Стамбул, пролив, Босфор, 7dniv, 7dnivinfo  
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