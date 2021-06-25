В Познани поляк избил ногами украинца из-за его разговоров на родном языке

Пьяный житель польского города Познань напал на группу украинцев, которые разговаривали на родном языке. Одного из них агрессор избил ногами по голове.

В результате пострадавший был госпитализирован, полиция задержала хулигана.

Об этом сообщает местный портал epoznan.pl.

По данным журналистов, инцидент произошел в воскресенье, 27 июня, на пляже в окрестностях города Познань на западе страны. По словам одного из очевидцев, нетрезвый мужчина начал приставать к группе отдыхающих украинцев из-за того, что они разговаривали на родном языке.

В ходе завязавшегося конфликта он избил одного из украинцев ногами по голове до потери сознания. После этого преступник попытался скрыться, однако посетителям пляжа удалось его задержать и передать правоохранителям.

"Полицейские из водной полиции на лодке прибыли на место после сообщения от отдыхающих. Им показали место, где лежит без сознания избитый мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. В какой-то момент он пришел в себя и объяснил, что на него напал мужчина, выкрикивая оскорбления на основе национальности", - рассказала Марта Мруз из полиции Познани.

В полиции сообщили, что украинцу уже оказали медицинскую помощь.

На данный момент нападавший находится под стражей. В понедельник его должны были допросить и предъявить обвинение.