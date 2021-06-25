 

В Познани поляк избил ногами украинца из-за его разговоров на родном языке

События Сегодня, 12:2347
В Познани поляк избил ногами украинца из-за его разговоров на родном языке

Пьяный житель польского города Познань напал на группу украинцев, которые разговаривали на родном языке. Одного из них агрессор избил ногами по голове.

В результате пострадавший был госпитализирован, полиция задержала хулигана.

Об этом сообщает местный портал epoznan.pl.

По данным журналистов, инцидент произошел в воскресенье, 27 июня, на пляже в окрестностях города Познань на западе страны. По словам одного из очевидцев, нетрезвый мужчина начал приставать к группе отдыхающих украинцев из-за того, что они разговаривали на родном языке.

В ходе завязавшегося конфликта он избил одного из украинцев ногами по голове до потери сознания. После этого преступник попытался скрыться, однако посетителям пляжа удалось его задержать и передать правоохранителям.

"Полицейские из водной полиции на лодке прибыли на место после сообщения от отдыхающих. Им показали место, где лежит без сознания избитый мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. В какой-то момент он пришел в себя и объяснил, что на него напал мужчина, выкрикивая оскорбления на основе национальности", - рассказала Марта Мруз из полиции Познани.

В полиции сообщили, что украинцу уже оказали медицинскую помощь.

На данный момент нападавший находится под стражей. В понедельник его должны были допросить и предъявить обвинение.

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Познань, поляк, избил, украинец, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

В немецком Вюрцбурге неизвестный напал на прохожих и зарезал трех человек
В немецком Вюрцбурге неизвестный напал на прохожих и зарезал трех человек
25-июн-2021, 21:33
Владелец СТО под Одессой поругался со знакомым, застрелил его и покончил с собой
Владелец СТО под Одессой поругался со знакомым, застрелил его и покончил с собой
16-июн-2021, 17:42
В Киеве на столичном Печерске произошел дорожный конфликт, который закончился поножовщиной: водитель эвакуатора получил ранение
В Киеве на столичном Печерске произошел дорожный конфликт, который закончился поножовщиной: водитель эвакуатора получил ранение
8-июн-2021, 15:47
У мужчины в Киеве в руках взорвалась бомба
У мужчины в Киеве в руках взорвалась бомба
31-мая-2021, 11:51
Неадекватный прохожий на Крещатике наплевал на патрульных и разбил стекло служебной машины
Неадекватный прохожий на Крещатике наплевал на патрульных и разбил стекло служебной машины
24-мая-2021, 11:25

Последние новости

12:39
События
Новые антироссийские санкции подготовит Евросоюз
12:27
События
Запретить ходить в школы непривитым от коронавируса детям предложили в Минздраве
12:25
События
Стычки полиции и ФОПов начались на Банковой
12:23
События
В Познани поляк избил ногами украинца из-за его разговоров на родном языке
12:22
События
400-гривневые доплаты для пенсионеров с июля на октябрь перенес Кабмин
10:46
События
О начале строительства канала "Стамбул", дублирующего Босфор объявил Эрдоган
10:41
События
Украинская актриса проехалась в поезде Кременчуг-Киев, ужаснулась состоянию вагонов и призвала не молчать
10:39
События
Гипотезы о существовании жизни на Венере опровергли ученые
10:34
События
Ехать на Олимпийские игры в Токио отказался Байден
10:31
События
За неделю в Германии удвоилось число новых случаев штамма коронавируса "Дельта"
10:24
События
Ошибку в программе банка нашел житель Тулы и перевел на карточку десятки миллионов
10:18
События
На херсонском курорте перекрасили лошадь в зебру и катали на ней детей в африканскую жару
10:16
События
Эпидемия "черной плесени" в Индии унесла жизни уже более трех тысяч человек
10:10
События
Названы первые симптомы заражения новым штаммом коронавируса "лямбда"
10:07
События
Почему коронавирус в мире вновь идет в рост и спасет ли вакцинация
08:39
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 июня 2021
Вчера, 2021-06-28
22:11
Политика
Премьер-министр Швеции объявил об отставке после вынесенного вотума недоверия
21:31
События
Ученые выяснили, что в Восточной Азии коронавирус живет уже 20 000 лет
21:20
События
Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов
19:13
Политика
Кравчук не смог попасть на торжественное заседание Рады в честь Дня Конституции

Новости ТОП-7

Певица Максим в тяжелом состоянии. Что известно о здоровье российской суперзвезды18884
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 июня 20212911
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 июня 20211165
Запрещают язык, закрывают больницы, лишают гражданства. Какие статьи Конституции нарушают сильнее всего1151
На торжественном заседании Рады выступление Зеленского слушали в футболках "Зе убийца Конституции"880
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 июня 2021839
Как в Украине хотят поменять герб и какие к нему вопросы822

Досуг

HAPPY HOUSE — новый жилой комплекс в Киеве с инфраструктурой для детей
HAPPY HOUSE — новый жилой комплекс в Киеве с инфраструктурой для детей
Появление ребенка автоматически повышает требования родителей к качеству и удобству жилья. Семьи с малышами при выборе недвижимости особое внимание уделяют окружающей инфраструктуре, общественным пространствам, наличию рекреационных зон поблизости и системе безопасности.
Сегодня, 12:4748
Металлопластиковые или полипропиленовые — какие трубы выбрать для отопления
Металлопластиковые или полипропиленовые — какие трубы выбрать для отопления
Огромное разнообразие строительных материалов заставляет многих задуматься, какие трубы лучше для отопления? Два наиболее популярных вида — металлопластиковые и полипропиленовые.
Сегодня, 12:0168
Как выбрать стабилизатор напряжения
Как выбрать стабилизатор напряжения
Проблема с электричеством остается актуальной. Особенно это касается домов за пределами города. Столкнуться со скачками электричества могут и жители высотных домов. Во время грозы возможно резкое отключение.
Вчера, 10:47168
Курсова робота: де замовити і як це зробити
Курсова робота: де замовити і як це зробити
Якщо ви поєднуєте навчання з роботою, і деколи просто-напросто не встигаєте виконувати навчальні завдання, не варто одразу ж панікувати. Вихід є!
27-июн-2021, 11:47201
Новый маркетплейс в Украине - Mills.com.ua
Новый маркетплейс в Украине - Mills.com.ua
Во всех сферах жизни нас окружает мебель. Она помогает нам продуктивно работать и полноценно отдыхать.
27-июн-2021, 00:10240
Какие услуги предлагает клиника семейной медицины
Какие услуги предлагает клиника семейной медицины
В последнее время все более популярными становятся услуги клиник семейной медицины. Что о них важно знать.
26-июн-2021, 17:43296

События

Новые антироссийские санкции подготовит Евросоюз
Новые антироссийские санкции подготовит Евросоюз
В ближайшие месяцы Еврокомиссия подготовит новые санкции против России, которые будут готовы на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести.
Сегодня, 12:3947
Запретить ходить в школы непривитым от коронавируса детям предложили в Минздраве
Запретить ходить в школы непривитым от коронавируса детям предложили в Минздраве
В Минздраве предлагают не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу.
Сегодня, 12:2754
Стычки полиции и ФОПов начались на Банковой
Стычки полиции и ФОПов начались на Банковой
Протестующие подошли к ОП, у главного входа правоохранители потребовали от участников акции показать личные вещи, что спровоцировало новые столкновения.
Сегодня, 12:2548
В Познани поляк избил ногами украинца из-за его разговоров на родном языке
В Познани поляк избил ногами украинца из-за его разговоров на родном языке
Пьяный житель польского города Познань напал на группу украинцев, которые разговаривали на родном языке. 
Сегодня, 12:2351
400-гривневые доплаты для пенсионеров с июля на октябрь перенес Кабмин
400-гривневые доплаты для пенсионеров с июля на октябрь перенес Кабмин
Кабинет министров Украины перенес начало доплаты к пенсиям для лиц старше 75 лет с июля на октябрь этого года.
Сегодня, 12:2255
О начале строительства канала "Стамбул", дублирующего Босфор объявил Эрдоган
О начале строительства канала "Стамбул", дублирующего Босфор объявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул", который станет аналогом пролива Босфор и соединит Мраморное и Черное моря.
Сегодня, 10:4660
7 Днів