Стычки полиции и ФОПов начались на Банковой

Протестующие подошли к ОП, у главного входа правоохранители потребовали от участников акции показать личные вещи, что спровоцировало новые столкновения.

Полицейские применили слезоточивый газ.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Страны"

Сейчас проход на площадь перед ОП заблокирован.

"Как-то сегодня жестко полиция с протестующими предпринимателями. Особенно на контрасте со вчерашним вполне лояльным отношением к националистам под Офисом президента. Короче туда не венки с гробом, а "пидозру" Зеленскому принесли", - пишет телеграм канал "Политика Страны"

После нескольких минут столкновений правоохранители начали пропускать участников акции ФОПов на площадь перед Офисом президента.