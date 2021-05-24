Новые антироссийские санкции подготовит Евросоюз

В ближайшие месяцы Еврокомиссия подготовит новые санкции против России, которые будут готовы на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести.

Об этом в блоге сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры. Европейский Совет пригласил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право", - сообщил Боррель.

Поручение заняться подготовкой подобных санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС в июне. По мнению Борреля, нужно "сохранять жесткую линию" в отношении России, при этом "оставляя открытыми каналы общения".

"Россия - наш самый большой сосед. Она никуда не уйдет. Маловероятно, что в ближайшем будущем будет политическое изменение, которое приведет к существенному изменению ее поведения... Взаимодействие с Россией - это не роскошь и еще в меньшей мере уступка", - написал Боррель.