На этой неделе киевский центр массовой вакцинации в МВЦ будет работать сразу пять дней

В Киеве центр массовой вакцинации, который работает на базе Международного выставочного центра, на этой неделе будет работать пять дней - со среды, 30 июня, до воскресенья, 4 июля. Об этом сообщается на сайте центра.

Киевлян призвают записываться на прививку заранее, чтобы не стоять в очереди. Также напоминают, что для вакцинации от Covid-19 в столичном центре используют китайский препарат Coronavac от Sinovac Biotech.

По состоянию на 14:30 вторника, 29 июня, резерв для записи еще очень большой. Меньше всего свободных мест на выходные дни - 3 и 4 июля.