Смогут ли поехать в ЕС украинцы, привитые "АстраЗенекой" и "Ковишилдом"

Первые страны Евросоюза уже открывают границы для граждан третьих стран, которые привиты одобренными в ЕС вакцинами.

Украинцев, к примеру, с 25 июня начала впускать Германия - при наличии справки о вакцинации такими препаратами: "Пфайзером", "Модерной", "АстраЗенекой" или "Джонсоном".

А скоро правительство Украины обещает запустить ковид-сертификаты, которые будут синхронизированы с европейскими. По ним, как предполагается, можно будет ездить по многим странам Европы (а там такие "паспорта" начнут действовать уже с 1 июля).

Как минимум две из одобренных в ЕС вакцин представлены в Украине - "АстраЗенека" и "Пфайзер". Однако уже появляются данные, что с первой из них далеко не все в порядке. И в Европу после укола британской вакциной и ее аналогами могут не пустить.

Хотя украинские власти весной и говорили, что индийский "Ковишилд" - это сертифицированная в ЕС вакцина. Как и южнокорейская "АстраЗенека", которую также поставляли Киеву.

Разбирались, попадут ли вакцинированные "АстраЗенекой" украинцы в Евросоюз.

Скандал с "Ковишилдом"

Индусы, которые вакцинированы местным аналогом "АстраЗенеки" - препаратом "Ковишилд" - столкнулись с проблемой: их не пускают в страны Евросоюза.

О том, что справки о вакцинации жителей Индии не принимают на границах ЕС агентству Reuters рассказал глава концерна, который производит "Ковишилд" - Serum Institute. По словам гендиректора Адара Пунавалла, сейчас этот вопрос Индия пытается решить с Европой.

"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами", - написал Пунавалла в Twitter.

Но пока, судя по всему, безуспешно. Европейский медицинский регулятор EMA заявил, что в ЕС зарегистрирована только одна вакцина, сделанная на базе "АстраЗенеки" - Vaxzevria. А по "Ковишилду" индийский производитель может подать заявку, и ее рассмотрят в установленном порядке.

Такое рассмотрение может занимать месяцы, если не годы. Так, Россия подала в Европу заявку на регистрацию своего "Спутника V" еще в январе, но с тех пор процесс не слишком продвинулся вперед.

Но зафиксируем главное: с прививкой "Ковишилд" в ЕС не пускают.

Чем "Ковишилд" и "АстраЗенека" отличаются от Vaxzevria?

Вакцина "АстраЗенека" получила сертификацию от европейских властей одной из первых. Ее зарегистрировали в январе - а уже в марте Европейское агентство по лекарствам изменило торговую марку этого препарата на Vaxzevria.

Многие тогда не поняли, с чем связан этот ребрендинг. Ведь в основе вакцины лежала та же "АстраЗенека" с ее ослабленным аденовирусом.

Эта история начала проясняться, когда британскую вакцину стали производить по лицензии многие страны мира - в частности, азиатские. Одной из крупнейших стала Индия, которая имеет развитое производство вакцин.

Индусы стали выпускать препарат "Ковишилд", который идентичен "АстраЗенеке" по формуле и составу. Но, как видим, носит другое название.

Тем не менее, в Украине, для которой "Ковишилд" стал первой вакциной от коронавируса, власти заявляли, что прививают граждан "АстраЗенекой". И даже убеждали, что именно эта индийская разновидность имеет якобы регистрацию в Евросоюзе.

Писал об этом лично президент Владимир Зеленский.

"Вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) разработана Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и ЕМА – Европейским агентством по лекарственным средствам. Разрешена для использования в десятках стран мира, в том числе в странах Европейского Союза, а также в США и Великобритании.

По соглашению с AstraZeneca изготавливается одним из мировых лидеров производства вакцин – Serum Institute of India. Также производство происходит в Южной Корее. Вакцину получили и в дальнейшем получат миллионы людей в других странах мира, в частности в Канаде.

Именно эта вакцина была первой доставлена ​​в Украину", - писал Зеленский в марте, когда получил первую дозу "Ковишилда".

Уже тогда "Страна" высказывала сомнения в том, что европейцы уравнивают "АстраЗенеку" для своего рынка и для третьих стран.

Однако Минздрав и Банковая на эти вопросы отвечали в наступательной манере: мол, все сомнения - это попытка срыва вакцинации и вообще "российская пропаганда".

Однако история с Индией наши сомнения подтвердила. Никто "Ковишилд" в Европе, как утверждал Зеленский, не сертифицировал.

Если же углубиться в детали, то вакцина Vaxzevria имеет одну отличительную черту от других аналогов "Астразенеки". Как указано на сайте производителя, ее делают на заводе в голландском городе Неймеген (данные, актуальные на май 2021 года).

Очевидно, что "АстраЗенека" и ее клоны, произведенные где-то еще, а тем более за пределами Евросоюза, не могут выходить под торговой маркой Vaxzevria. А, значит, в Европу по ним попасть пока не светит.

То же по идее касается и южнокорейской "АстраЗенеки", которой прививают жителей Украины.

И теперь понятно, почему вакцина для Европы производится под одним брендом, а для остальных - под другим. "АстраЗенека" изначально готовилась в двух вариантах: для европейцев и для всех остальных.

И, чтобы не было путаницы, названия одной и той же вакцины разграничили на уровне брендов.

Сколько в Украине привитых "Ковишилдом" и "АстраЗенекой"?

С момента начала вакцинации в Украину завезли более полутора миллиона доз двух препаратов - индийского "Ковишилда" и южнокорейской "АстраЗенеки".

Вместе они занимают второе место по количеству поставок. То есть ими можно привить порядка 750 тысяч украинцев.

На первом месте по вакцинам в стране - китайская "Коронавак", тоже не признанная в Евросоюзе.

И только на третьей позиции с небольшим отставанием от "АстраЗенеки" - "Пфайзер" (1 498 000 доз). Вот с ним как раз в Европу впускать будут.

Но пока доля этой вакцины самая небольшая - массовую вакцинацию проводят китайским препаратом. А "Пфайзер" достается лишь привилегированным группам населения - включая чиновников и депутатов.

Исходя из этого, на данный момент зеленый свет на поездки в Европу сможет получить меньше миллиона украинцев. Да и то не сразу, а со временем - поскольку пока далеко не все привились двумя дозами любой из вакцин. Всего таковых по состоянию на вчера - менее 600 тысяч пациентов.

Из них две дозы "Пфайзера" получили всего 159 173 тысячи. А больше всего получили две дозы "АстраЗенека" - более 300 тысяч.