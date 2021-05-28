Уже второй город в Польше разорвал партнерские отношения с Тернополем из-за стадиона Шухевича

Власти польского города Тарнува решили приостановить действие соглашения о сотрудничестве с украинским Тернополем, которое было подписано 20 лет назад - в апреле 2001 года.

Причиной этого стало присвоение коммунальному стадиону в Тернополе имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича. При этом в Польше Шухевича считают одним из ответственных за Волынскую трагедию.

Об этом сообщается на сайте Тарнува.

После консультаций с Институтом национальной памяти и МИД Польши власти Тарнува газвали неприемлемыми действия тернопольчан по прославлению командующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича.

Расторжение сотрудничества с Тернополем поддержали 18 депутатов, двое воздержались.