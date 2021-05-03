В Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на трубе гимн Украины, ему никто не мешал

В российском Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на трубе гимн Украины.

Никто из очевидцев, даже люди в форме, не пытались помешать мужчине.

Соответствующее видео распространили в интернете.

На кадрах видно, мужчину, который стоит на табуретке с трубой в руках. Он показывает рукой на людей и предлагает им сыграть гимн Беларуси и гимн Узбекистана, после чего начинает исполнять на трубе гимн Украины.

В это время вокруг на очень много людей, мимо проходит даже рота людей в форме. Однако никто их присутствующих не мешает и не прерывает музыканта.