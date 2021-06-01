Украинским морякам подтверждать дипломы без экзаменов и поборов за них разрешила

Верховная Рада на заседании 29 июня приняла в первом чтении и в целом законопроект №3944. Он упрощает для моряков получение разрешений на работу.

Как видно из карточки документа на сайте парламента, при принятии за основу его поддержали 330 народных депутатов. А во втором чтении за проголосовали 333 парламентария.

Законопроект вводит международные нормы автоматического продления аттестации моряков и определяет условия, при соблюдении которых моряки имеют право получить повторное подтверждение своей квалификации для работы на судах без сдачи экзаменов в государственных комиссиях.

Эти условия следующие:

пригодность для работы на судах по состоянию здоровья;

наличие действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для диплома, который подтверждается;

наличие подтвержденного морской администрацией стажа работы на судах, или успешного окончания одобренного курса, или курсов подготовки, или завершения подтвержденного стажа работы на судне с выполнением функций, соответствующих имеющемуся диплому, в течение определенного срока на определенных должностях.

Повторно подтверждать диплом следует через срок, не превышающий пяти лет с даты выдачи предварительного подтверждения.

Согласно закону, лишение звания и изъятие диплома или квалификационного свидетельства допускается только по решению суда.

Как сказано в пояснительной записке к документу, сейчас законодательство Украины не определяет для моряков альтернативных способов повторного подтверждения диплома, а устанавливает обязательные требования о прохождении курсов повышения квалификации и обязательной сдачи экзаменов в государственных квалификационных комиссиях. Из-за этого моряки, подавляющее большинство которых имеют подтвержденный стаж работы на судах и актуальные знания и практические навыки, вынуждены в обязательном порядке сдавать экзамены, безосновательно расходуя при этом средства и время отпуска между рейсами.

Ожидается, что закон будет способствовать уменьшению нагрузки на моряков и должностных лиц уполномоченных органов исполнительной власти.