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События Вчера, 20:1153
Как националисты во Львове кошмарили фестиваль Jazz Fest

Во Львове разрастается волна хейта после прошедшего на выходных джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, который раньше назывался Альфа-джаз. 

Фест переименовали из-за наездов националистов, которым не нравится российский спонсор, миллиардер родом из Львова и владелец "Альфа-банка" Михаил Фридман. Предприниматель был почетным гостем созданного им фестиваля.

Как сказали нам близкие к организаторам источники, он, как рьяный любитель джаза и родного города, финансово вложился и на сей раз, только не стал этого афишировать, чтобы не вызывать гнева националистически настроенной публики.

Впрочем, ни переименование, ни отсутствие среди официальных спонсоров "Альфа-банка" не угомонили местных "активистов", которые атаковали джазовый праздник последние годы из-за российского мецената.

Как националисты во Львове кошмарили фестиваль Jazz Fest

В прошлом году музыкальный праздник отменили из-за коронавируса, а сейчас его пытались сорвать радикалы, которые вместе с оппонентами местных властей продолжают раскачивать ситуацию - уже после окончания фестиваля. 

"Львов традиционно дискутирует, насколько корректно во время московской агрессии проводить даже самый лучший джазовый фестиваль за деньги российского олигарха и одного из столпов режима Путина. А я задумался: разве приезд во Львов "джазового спонсора" Фридмана и его ручкания-обнимания с Садовым не соответствует лозунгу партии "Самопомощь" "Свой к своему за своим", - написал на своей странице в Facebook депутат Львовского облсовета от "Громадянськой позиции" Владимир Гирняк.

А известный своими скандальными высказываниями львовский телеведущий Остап Дроздов посвятил целую передачу "Раша-фестивалю", как он назвал фест, а также разразился длинным гневным пост в Facebook.

Самих львовян, которые ходят на фест, по обыкновению пренебрежительно назвал "львивцями" (от слова "вивци") и "предателями".

Как националисты во Львове кошмарили фестиваль Jazz Fest

"Поздравлю моих дорогих земляков-львивцив с началом раша-джазового фестиваля. Когда в следующие выходные вы публиковать радостные Селфи с раша-джаза во Львове, в описании не забудьте указать, что основателем этого, безусловно, грандиозного действа российский олигарх Михаил Фридман, состояние которого превышают 15 млрд долларов, занимает 8 место среди олигархов России и является одним из экономических столпов путинизма. Также не забудьте указать, что в корпорации Фридмана начинал свою карьеру Владислав Сурков - идеолог нападения на Украину. А также Абрамов, который до 2013 года был личным помощником Путина. Дорогие земляки, когда публиковать захватывающие репортажи с раша-джаза, то не забудьте добавить цитату Фридмана: "Путин на сегодняшний день - абсолютно демократический президент, его взгляды, ценности, принципы разделяет большинство". Учитывая это предлагаю на время фестиваля ввести мораторий на восклицание лозунгов "Слава Украине - Героям слава!", а также перестать три дня заниматься армейским волонтерством, бороться за Украину, говорить о противодействии российской оккупации, называть Россию врагом - потерпите несколько дней, со вторника уже можно будет", - написал Дроздов у себя в Facebook.

Ранее Дроздов "отметился" тем, что в эфире "5 канала" призвал лишить жителей Донбасса гражданских прав. Он также назвал людей, оставшихся в "ДНР" и "ЛНР" "выродками". После чего журналист "Страны" Олеся Медведева подала заявление против телеведущего Остапа Дроздова за его высказывания, унижающие жителей Донбасса (расследование, впрочем, саботируют).

Многие львовяне при этом относятся к джаз-фестивалю совсем по-другому, считая его музыкальным и культурным событием номер 1 в жизни города.

"И поэтому искренне поздравляю всех "патрийотив", которые так и не "доперли", что это событие спонсирует львовский еврей, а не Кремль, - пишет в Facebook львовянин Юрий Костив. - Ненавистный "Альфа-банк" все-таки убедили не спонсировать этот фестиваль, который, кроме прямых затрат спонсоров, как оказалось, притягивает в город еще примерно 5 млн евро доходов. Фридман начал "Альфа-джаз" и вывел его на уровень одного из самых заметных фестивалей Европы. Как можно представить функционирование любого предприятия без основного источника энергии? Он не просто спонсор, а основатель. И если он действительно уйдет, то джазу во Львове, наверное, конец. Нужно быть Фридманом, любить джаз всю жизнь и познакомиться лично со всеми Херби Хэнкоками, чтобы они потом к тебе приехали на фестиваль".

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Теги: news, новости, Украина, Львов, Джаз_Фест, националисты, 7dniv, 7dnivinfo  
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