В США из Капитолия хотят убрать статуи поддержавших рабство конфедератов

Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект об удалении из Капитолия статуй поддерживавших рабство конфедератов.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что удаление статуй "не сотрет пятно" расизма из истории США, равно как и не покончит с расизмом в Соединенных Штатах сегодня.

Тем не менее, она спросила: "Как мы можем ожидать, что покончим с позором расизма, когда мы позволяем восхвалять самых злостных сторонников расизма в залах Конгресса?".

Речь идет, в частности, о памятниках Роджеру Тони (узаконившего бесправное положение афроамериканцев генпрокурору США), Джону Брекинриджу (вице-президенту США, примкнувшему к Конфедерации), Чарльзу Эйкоку, Джону Кэлхуну, Джеймсу Кларку — политикам XIX века, поддерживавших расовую сегрегацию и рабство.