Движение своего эсминца с "Томагавками" к берегам Крыма опровергли США

В военно-морском флоте США заявили, что появившиеся в интернете слухи о том, что американский эсминец Ross якобы движется в сторону аннексированного Крыма, не соответствуют действительности.

Об этом говорится на странице учений Sea Breeze в Twitter.

"Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross флота США еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze", - говорится в официальном Twitter учений, который ведут военные 6-го флота США.

О том, что эсминец мог взять курс в сторону полуострова, утверждалось со ссылкой на сайты, отслеживающие движения судов.



