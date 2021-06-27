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События Сегодня, 09:5460
Движение своего эсминца с "Томагавками" к берегам Крыма опровергли США

В военно-морском флоте США заявили, что появившиеся в интернете слухи о том, что американский эсминец Ross якобы движется в сторону аннексированного Крыма, не соответствуют действительности. 

Об этом говорится на странице учений Sea Breeze в Twitter.

"Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross флота США еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze", - говорится в официальном Twitter учений, который ведут военные 6-го флота США.

О том, что эсминец мог взять курс в сторону полуострова, утверждалось со ссылкой на сайты, отслеживающие движения судов.

Движение своего эсминца с "Томагавками" к берегам Крыма опровергли США
Движение своего эсминца с "Томагавками" к берегам Крыма опровергли США

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Теги: news, новости, Украина, США, Эсминец, 7dniv, 7dnivinfo  
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