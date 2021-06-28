Ивана Купала 2021. Какого числа, традиции, что можно и нельзя делать

В среду, 7 июля, в Украине отмечается языческий праздник Ивана Купала.

В православии в этот день проходит Рождество Иоанна Крестителя, который предсказал пришествие Мессии и совершил обряд крещения Иисуса Христа.

По старому стилю празднование Ивана Купала было по случаю дня летнего солнцестояния, который сейчас приходится на 21 июня.

Гуляния на Ивана Купала считались самыми масштабными и веселыми в течение лета. Вечером 6 июля люди прыгали через костры. Верили, что пара, преодолевшая огненное препятствие взявшись за руки, будет неразлучной.

Девушки плели венки, гадали на любовь и мечтали о суженом. Женщины собирали целебные травы. Мужчины заготавливали на зиму веники для бани и делали первый в году покос сена.

Люди утверждали, что в праздник разгуливает нечистая сила, которая могла нанести вред домашнему скоту и жилищу. Поэтому женщин, которые не приходили на сельские гуляние вместе со всеми, уличали в колдовстве и называли ведьмами.

На Иванов день люди загадывали желание и не спали всю ночь - чтобы, в случае чего, прогнать нечисть. Не принято было одалживать деньги - считалось, что из-за этого семья могла обнищать.