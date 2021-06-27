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События Сегодня, 14:11503
Путин ответил странам, которые не считают Крым Россией

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией инцидент с эсминцем ВМС Великобритании Defender у берегов аннексированного Россией Крыма.

По его мнению, если государство не признает Крым российским, то это не значит, что оно может устраивать подобные операции.

Об этом он заявил в ходе традиционной Прямой линии в среду, 30 июня.

"Спрашивается, зачем было совершать такую провокацию? Чтобы показать, что без уважения относятся к выбору крымчан по отношению к Российской Федерации. Они там чего-то не признают. Не признавайте дальше. Зачем провокации...", - сказал Путин.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, Путин, Крым, 7dniv, 7dnivinfo  
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