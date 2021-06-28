Все члены Кабмина пришли на заседание в футболках сборной Украины

После сенсационного выхода Украины в четвертьфинала Евро-2020, члены украинского Кабмина пришли на заседание в футболках сборной команды.

Таким образом они решили выразить поддержку нашим футболистам и продемонстрировать единение с миллионами болельщиков. На это обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны".

"Члены Кабмина решил изобразить патриотический акт и единение с миллионами болельщиков, придя на заседания в футболках сборной.

Наверное думают, что с таким антуражем народ будет меньше задумываться о сути решений правительства", - говорится в сообщении.