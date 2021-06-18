Слова Путина об одном народе прокомментировал Киев

В МИД Украины отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина об Украине, которые он сделал во время сегодняшней прямой линии.

В частности, глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба ответил на заявление главы РФ о том, что Украина и Россия - один народ.

"Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за провал между украинцами и русскими несет Владимир Путин, развязавший агрессию", - написал Кулеба в своем микроблоге в Тwitter.

Также Кулеба объяснил, почему россияне не могут быть причислены к коренным народам Украины и обвинил Россию в манипуляциях.

"Коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - добавил Кулеба.

Также Кулеба зявил, что разговоры Путина о внешнем управлении Украиной свидетельствуют о его желании перенести решение вопросов нашей страны в Москву.

"Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция Президента и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", - написал Кулеба.





