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Папу Римского посетить Украину пригласил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего телефонного разговора с Папой Римским Франциском заявил, что рассчитывает на поддержку понтифика в урегулировании конфликта на Донбассе, а также пригласил лидера католиков в Украину.

Об этом в среду, 30 июня, сообщил Офис президента.

В ходе разговора Зеленский поздравил Папу Римского с днем Святых Апостолов Петра и Павла, а также напомнил, что они беседуют в период 20-й годовщины визита Папы Иоанна Павла II в Украину.

Президент вспомнил слова понтифика "Европа должна дышать двумя легкими: западной и восточной", заявив, что Украина является "неотъемлемым восточным легким Европы". В контексте этих слов Зеленский сказал, что визит лидера католиков в Украину - это "кислород, который так необходим".

"Визита Вашего Святейшества ожидает прежде всего народ Украины", - сказал президент.

В ходе разговора, по данным Офиса президента, стороны отметили, что в Украине представители всех религий "мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно", а у государства "нет выраженных межконфессиональных конфликтов и практически отсутствуют спекуляции на теме веры".

Также Зеленский отметил активную деятельность понтифика, в частности, его внимание к вопросам мира, межрелигиозного диалога, защиты прав беженцев и заботы о бедных.

"Президент поблагодарил Папу Франциска за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине, способствующих восстановлению мира в нашей стране и из-за которых мы чувствуем, что Украина - в сердце понтифика", - сообщает Офис президента.

Зеленский также сообщил Папе Римскому, что в ходе вооруженного конфликта на Донбассе Украина потеряла более 14 тысяч человек, а 1,5 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома. В связи с этим президент заявил, что Украина рассчитывает на "взаимодействие со Святым Престолом и поддержку" лидера католиков "в привнесении мира на Донбасс".

Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна", - добавил Зеленский.

"Президент Владимир Зеленский возобновил приглашение Папе Франциску посетить Украину. Он выразил убеждение, что встречи Его Святейшества с украинцами на украинской земле станут судьбоносным событием", - резюмировали в Офисе президента.

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