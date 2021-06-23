Медики объяснили разницу в смертности от волн коронавируса проблемами со статистикой

В Украине за прошедших волны Covid-19 зарегистрировано почти 50 тысяч избыточных смертей.

Такие данные обнародовал Украинский центр здравоохранения (УЦЗ) в среду, 30 июня.

Как отметил соучредитель центра Павел Ковтонюк, стремительный рост смертности наблюдался во время третьей волны - с февраля по апрель 2021 года

"Наиболее вероятная причина - во время второй волны официальная статистика не фиксировала много "ковидных" смертей. Зато во время третьей волны фиксировали больше смертей в официальной статистике, поэтому рост летальных случаев из-за Covid-19 происходил быстрее, хотя одновременно количество избыточных смертей меньше", - сказал Ковтонюк.