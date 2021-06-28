Оборотистый вор успел украсть и продать авто жителя Закарпатья, пока тот зашел в магазин

На Закарпатье 44-летний мужчина украл у своего знакомого автомобиль пока тот ходил в магазин за покупками и даже успел перепродать его.

Криминальный случай произошел во вторник, 29 июня, в селе Большие Комяты Виноградовского района.

Владелец оставил свое авто возле магазина и пошел за покупками. Когда вернулся, машины уже не было. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатья.

Правоохранители установили, что автомобиль украл 44-летний односельчанин потерпевшего и даже успел перепродать машину жителю Виноградова.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 289 УК (Незаконное завладение транспортным средством). Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. За содеянное мужчине грозит от 5 до 8 лет заключения.