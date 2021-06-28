 

Оборотистый вор успел украсть и продать авто жителя Закарпатья, пока тот зашел в магазин

События Вчера, 23:1048
Оборотистый вор успел украсть и продать авто жителя Закарпатья, пока тот зашел в магазин

На Закарпатье 44-летний мужчина украл у своего знакомого автомобиль пока тот ходил в магазин за покупками и даже успел перепродать его.

Криминальный случай произошел во вторник, 29 июня, в селе Большие Комяты Виноградовского района.

Владелец оставил свое авто возле магазина и пошел за покупками. Когда вернулся, машины уже не было. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатья.

Правоохранители установили, что автомобиль украл 44-летний односельчанин потерпевшего и даже успел перепродать машину жителю Виноградова.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 289 УК (Незаконное завладение транспортным средством). Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. За содеянное мужчине грозит от 5 до 8 лет заключения.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, автомобиль, вор, продал, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Местного жителя, который делал закладки наркотиков в могилах задержали в Запорожье
Местного жителя, который делал закладки наркотиков в могилах задержали в Запорожье
28-июн-2021, 09:50
61-летний мужчина получил 9 лет тюрьмы
61-летний мужчина получил 9 лет тюрьмы
24-июн-2021, 08:52
В ограблении ювелирных столицы подозревают задержанного за убийство на Троещине бывшего полицейского
В ограблении ювелирных столицы подозревают задержанного за убийство на Троещине бывшего полицейского
21-июн-2021, 09:33
Мужчина в Киеве нашел объявление в интернете и отдал мошеннику двадцать тысяч долларов в обмен на сувениры
Мужчина в Киеве нашел объявление в интернете и отдал мошеннику двадцать тысяч долларов в обмен на сувениры
8-июн-2021, 11:58
Пьяный мужчина в Киеве стрелял из окна квартиры по прохожим, его жилье штурмовал спецназ
Пьяный мужчина в Киеве стрелял из окна квартиры по прохожим, его жилье штурмовал спецназ
29-мая-2021, 10:14

Последние новости

Вчера, 2021-06-30
23:13
События
Что будет с ценами на Apple после открытия в Украине официального представительства
23:12
События
Илья Кива сжег на Андреевском спуске нацистскую фуражку
23:10
События
Оборотистый вор успел украсть и продать авто жителя Закарпатья, пока тот зашел в магазин
20:29
Политика
Какие условия Путин ставит для встречи с Зеленским
20:28
События
Медики объяснили разницу в смертности от волн коронавируса проблемами со статистикой
20:24
События
Алексея Навального поставили на учет как склонного к побегу после его шутки
20:19
События
Папу Римского посетить Украину пригласил Зеленский
17:12
Политика
Кабмин выделил треть миллиарда на патриотизм
17:08
Политика
Управление телеканалом "Наш" Евгений Мураев отдаёт трудовому коллективу
17:06
События
Большому аудиту в Украине дал старт Кабмин
16:57
События
Путин рассказал, чем займётся после своей отставки
16:54
События
Слова Путина об одном народе прокомментировал Киев
14:16
События
Арахамия выиграл 300 долларов благодаря победе сборной Украины и тут же потратил их на пиво
14:14
События
Все члены Кабмина пришли на заседание в футболках сборной Украины
14:11
События
Путин ответил странам, которые не считают Крым Россией
14:08
События
О начале "военного освоения украинской территории" заявил Путин
10:08
События
Из-за аномальной жары под +49 в Канаде с понедельника погибли 69 человек
10:06
События
Ивана Купала 2021. Какого числа, традиции, что можно и нельзя делать
10:01
События
Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над шведами
09:59
Спорт
Украина победила Швецию 2:1 и вышла в четвертьфинал

Новости ТОП-7

Певица Максим в тяжелом состоянии. Что известно о здоровье российской суперзвезды23026
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 июня 20213194
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 июня 20212162
Запрещают язык, закрывают больницы, лишают гражданства. Какие статьи Конституции нарушают сильнее всего1943
Как в Украине хотят поменять герб и какие к нему вопросы1900
Путин ответил странам, которые не считают Крым Россией1879
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 июня 20211565

Досуг

Frisbee – лучший сервис оплаты частями, и вот почему
Frisbee – лучший сервис оплаты частями, и вот почему
Покупки в режиме «онлайн» уже давно стали обычным делом, ведь это очень удобно, легко и выгодно. Но если вы запланировали покупку, и на ее осуществление пока не хватает денег, отличным решением может стать использование оплаты частями от сервиса Frisbee!
Вчера, 22:2747
Разновидности современных кран-балок и их особенности
Разновидности современных кран-балок и их особенности
Кран-балки - это разновидность кранов мостового типа, отличающихся простотой конструкции и рассчитанных на выполнение подъемно-транспортных операций со сравнительно нетяжелыми грузами (в пределах 16 тонн).
Вчера, 20:0780
Как познакомиться с девушкой онлайн: секреты успешного общения
Как познакомиться с девушкой онлайн: секреты успешного общения
Все чаще люди ищут свою вторую половинку через Интернет. Знакомства онлайн приобретают большую популярность.
Вчера, 17:3483
Какие инструменты должны быть на даче?
Какие инструменты должны быть на даче?
Почти каждый мечтает купить себе дачу, а еще лучше — построить ее лично. Дача — это гораздо больше и глубже, чем просто земельный участок для выращивания продуктов в целях продажи или употребления.
Вчера, 17:2775
Аукцион Авто США, как лотерея. На сколько выгодно покупать авто в Америке?
Аукцион Авто США, как лотерея. На сколько выгодно покупать авто в Америке?
В 2018 году в Украине вступил в силу закон о доступной растаможке и открыл доступ к авторынку США. В зависимости от везения, на аукционах можно найти настоящую “американскую мечту” c бюджетом “под ключ” 10-20 тысяч долларов.
Вчера, 17:18114
Кому могут понадобиться стабилизаторы напряжения?
Кому могут понадобиться стабилизаторы напряжения?
Современный технологический прогресс невозможно представить без электричества. На электроэнергии работает большая часть оборудования, причем как в повседневной жизни, так и в производстве.
Вчера, 07:48108

События

Что будет с ценами на Apple после открытия в Украине официального представительства
Что будет с ценами на Apple после открытия в Украине официального представительства
В Украине открылось официальное представительство компания Apple. Слухи об этом ходили уже давно, но до последнего с окончательно датой запуска "яблочного" гиганта на нашем рынке были неопределенности.
Вчера, 23:1343
Илья Кива сжег на Андреевском спуске нацистскую фуражку
Илья Кива сжег на Андреевском спуске нацистскую фуражку
Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива в центре Киева, на Андреевском спуске, сжег фуражку немецких нацистов из сувенирной лавки.
Вчера, 23:1258
Оборотистый вор успел украсть и продать авто жителя Закарпатья, пока тот зашел в магазин
Оборотистый вор успел украсть и продать авто жителя Закарпатья, пока тот зашел в магазин
На Закарпатье 44-летний мужчина украл у своего знакомого автомобиль пока тот ходил в магазин за покупками и даже успел перепродать его.
Вчера, 23:1049
Медики объяснили разницу в смертности от волн коронавируса проблемами со статистикой
Медики объяснили разницу в смертности от волн коронавируса проблемами со статистикой
В Украине за прошедших волны Covid-19 зарегистрировано почти 50 тысяч избыточных смертей.
Вчера, 20:2868
Алексея Навального поставили на учет как склонного к побегу после его шутки
Алексея Навального поставили на учет как склонного к побегу после его шутки
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который подал иск к следственному изолятору "Матросская тишина" из-за постановки его на учет, как склонного к побегу, говорил о побеге в шутливой форме.
Вчера, 20:2474
Папу Римского посетить Украину пригласил Зеленский
Папу Римского посетить Украину пригласил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего телефонного разговора с Папой Римским Франциском заявил, что рассчитывает на поддержку понтифика в урегулировании конфликта на Донбассе, а также пригласил лидера католиков в Украину.
Вчера, 20:1961
7 Днів