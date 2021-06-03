 

Что будет с ценами на Apple после открытия в Украине официального представительства

События Вчера, 23:1343
Что будет с ценами на Apple после открытия в Украине официального представительства

В Украине открылось официальное представительство компания Apple. Слухи об этом ходили уже давно, но до последнего с окончательно датой запуска "яблочного" гиганта на нашем рынке были неопределенности.

30 июня открытие представительства подтвердил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это важная новость. Открытие офиса Apple усилит наш имидж на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций", – написал Федоров в своем Telegram.

Но для рядовых граждан важная новость в другом - официальное представительство Apple планирует напрямую завозить "яблочную" технику в нашу страну, а также контролировать магазины дилеров.

Что может перекроить рынок продаж гаджетов Apple, который в нашей стране уже фактически сложился, причем, самым причудливым образом. По экспертным оценкам, до 70% техники, а то и больше заходит в Украину по серым каналам, то есть, налоги с нее не платятся. При этом дешевой продукцию Apple в нашей рознице не назовешь. А стоимость новинок вообще зашкаливает - она намного выше чем в официальных магазинах технологического гиганта в других странах.

Есть разные версии - как могут измениться ценники на "яблочную" технику после открытия в Украине официального представительства. Возможно как снижение цен, так и их рост.

"Страна" разбиралась, что изменится с приходом к нам Apple.

Что значит приход Apple в Украину

Само открытие официального представительства Apple в Украине готовилось уже давно. Оно было зарегистрировано еще в прошлом году, весной этого года на сайте Apple появился украинский раздел, а недавно на украинском "заговорила" официальная служба поддержки.

Напомним: ранее в Украине был официальный импортер Apple - компания "Асбис". Собственно, компания и сейчас продолжает работать и планирует и дальше заниматься "яблочной" техникой.

При этом также шел массовый ввоз техники Apple по другим каналам.

"И сейчас завозится много техники Apple, предназначенной для других рынков, в частности, идут большие объемы из Китая. Это касается прежде всего iPhone и комплектующих", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Также особенностью нашего рынка является большая доля контрабандной продукции - "серых" iPhone, к примеру, по экспертным оценкам, на рынке не менее 70%. Причем, ввозят их не только частники и интернет-магазины, но и вполне респектабельные салоны электроники.

Теперь вся  эта "яблочная" логистика может рухнуть. Так как официальное представительство намерено самостоятельно импортировать технику, что нам подтвердили в "Асбис".

Понятно, что импорт будет идти по-белому, с уплатой всех налогов.

Также официальный Apple будет контролировать дилеров и сервис. И в целом, как считают эксперты, станет добиваться от властей закручивания гаек по контрабанде. Без этого представительство не сможет в перспективе открывать фирменные магазины в Украине. "Они там будут продавать полтора айфона в год", - иронизирует Пендзин.

Что будет с ценами

Олег Пендзин считает, что в среднем по рынку возможно подорожание.

"Техника, которая идет к нам контрабандой из того же Китая, и комплектующие, на треть дешевле, чем европейские аналоги. Поэтому, первое, чего стоит ожидать, если перекроют альтернативные каналы поставок - исчезновение дешевых предложений из интернет-магазинов и подорожание сервиса. Но я не верю, что в обозримой перспективе контрабанда исчезнет. Поэтому мой прогноз - ничего не поменяется. Будет отдельно работать "белый" сегмент и серый", - считает эксперт.

Но тут возможны нюансы по гарантии. Сейчас даже на технику, которая завозится по серым схемам, можно получить официальную гарантию. Поставщики умудряются оформить часть "левого" товара под "белые" документы.

Если же официальное представительство станет за этим следить, а, скорее всего, так и будет, эта лазейка закроется.

Важный вопрос - будет ли Apple открывать у нас огромные розничные магазины, как он это делает в других странах.

Пока официально это не объявлено.

Сергей Родлер, аналитик TeleTrade, считает, что с розницей "яблочники" пока торопиться не будут. А значит и особой "революции" для рядовых потребителей не произойдет. По крайней мере на первом этапе.

"Да, появилась поддержка на украинском языке, да теперь Apple будет самостоятельно ввозить и растамаживать технику, что позволит сократить объемы серого импорта, но их официальная ритейл-сеть в стране вряд ли появится в ближайшее время, так как украинский рынок все еще узкий, а техника Apple дорогая. Едва ли Apple будет выгодно ввязываться в рискованную авантюру на данном этапе. Но с течением времени это вполне может произойти. При этом уже сейчас качество консультаций в магазинах официальных партнеров должно улучшиться, так как в Apple будут контролировать теперь и это направление", - говорит Родлер.

Но тут многое будет зависеть от ценовой политики Apple на нашем рынке. Не исключено, что на первом этапе будут спеццены для украинского рынка с одновременной зачисткой контрабанды.

Но в целом, нельзя исключать подорожания продукции, если она теперь будет ввозиться официально. 

Правда, что касается новинок, то на них цены как раз могут упасть. Потому что ранее на нашем рынке они появлялись с опозданием, что позволяло продавцам накручивать на новых моделях едва ли не двойные, а то и тройные цены, зарабатывая таким образом на особо нетерпеливых ценителях яблочных гаджетов.

С началом работы представительства Украина должна попасть в официальный график поставок. Плюс для украинцев откроются другие плюсы официалов, к примеру, трейд-ин по обмену старой техники на новую со вменяемой доплатой, как это работает в других странах.

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Теги: news, новости, Украина, Apple, 7dniv, 7dnivinfo  
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