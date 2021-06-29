Единые коронавирусные сертификаты запускает ЕС

В Европейском союзе с 1 июля начинают действовать единые коронавирусные сертификаты. Они вводились с целью облегчить поездки в условиях пандемии, в частности, в сезон летних отпусков.

Совет Евросоюза утвердил предложенные Еврокомиссией Covid-сертификаты, которые должны упростить поездки внутри Евросоюза, еще 14 июня, но их действие вступает в силу с сегодняшнего дня, 1 июля.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем нужны эти сертификаты и как они помогут украинцам.

Главное о сертификатах:

Сертификаты позволят их обладателям перемещаться по Евросоюзу без задержек на границе - без очередей, тестирования, заполнения бумаг и карантина

Сертификаты будут представлять собой QR-коды

Сертификаты будут бесплатными, в каждой стране их будут выдавать национальные власти, но сертификаты будут признаваться во всем союзе

Ожидается, что сертификаты будут введены на строго ограниченное время – 12 месяцев

Как ожидается, будут доступны три вида коронавирусных сертификатов: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте. Ожидается, что ЕС по мере открытия границ будет стремиться к взаимному признанию коронавирусных сертификатов с третьими странами.

Единые сертификаты выдаются привитым вакцинами, централизованно одобренными на уровне ЕС - хотя страны союза вправе признавать у себя и другие вакцины.