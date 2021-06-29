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События Сегодня, 09:5844
Куда пустят украинцев, привитых вакциной CoronaVac

Украинцы столкнулись с тем, что не все вакцины открывают двери для зарубежных поездок. Например, оказалось, что Евросоюз с 1 июля откроет границы только для иностранцев, привитых одной из четырех одобренных там вакцин. 

Фактически это коснется только граждан Украины привитых "Пфайзером" (пока это не более 600 тысяч украинцев). А вот индийская и южнокорейская "АстраЗенека" не факт, что подходят, поскольку хоть произведены и по лицензии британско-шведской компании, но не в ЕС.

Не получат "зеленый свет" в Евросоюзе и сертификаты о вакцинации китайским препаратом Coronavac. Как минимум первую дозу получили уже более 700 тысяч человек. И цифры будут лишь расти, поскольку "Коронавак" вводят всем желающим. 

Вместе с тем, "Короновак", кроме Украины, используют еще в 32 странах. Среди них популярные среди туристов Турция, Египет, Таиланд, Доминикана.

Правда, пока далеко не все страны, где прививают китайской вакциной, пока готовы снять ограничения для иностранцев с CoronaVac-серификатом.

Разбирались, куда смогут выехать украинцы после двух доз "Коронавака".

Где прививаются "Коронаваком", кроме Украины

1 июня Всемирная организация здоровья утвердила CoronaVac производства Sinovac Biotech для экстренного применения. ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества.

Результаты тестирования эффективности вакцины показали, что она предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелое течение Covid-19 и госпитализацию у 100% исследуемых.

Еще до выводов ВОЗ CoronaVac начали использовать в 33 странах, в том числе в Украине:

СНГ - Азербайджан, Армения;

Европа - Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Северный Кипр (не путать с греческим Кипром, где эта вакцина не одобрена). Все эти страны не входят в Евросоюз. 

Африка и Ближний Восток - Бенин, Джибути, Египет, Ливия, Сомали, Судан, Тунис;

Латинская Америка и Карибский бассейн - Бразилия, Доминиканская Республика, Колумбия, Мексика, Парагвай, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор;

Азия - Восточный Тимор, Гонконг, Индонезия, Камбоджа, Китай, Малайзия, Пакистан, Таиланд, Турция, Филиппины. 

Куда пустят украинцев со справкой о вакцинации

Пока это не значит, что украинцы автоматически смогут въезжать во все страны из этого списка. Каждая страна принимает решение индивидуально. Но некоторые из этих стран уже объявили, что справка о полном курсе вакцинации может служить заменой ПЦР-тестам, которые раньше сдавали за 72 часа до прилета.

Например, привитые "Короноваком" и получившие соответствующий сертификат, могут не сдавать ПЦР-тесты перед поездкой в Турцию, Тунис и Египет.

В часть перечисленных стран украинцы сейчас и так могут въехать без тестов - в Македонию, Албанию, Доминикану, Мексику.

В некоторые страны туристические поездки пока невозможны хоть с ковид-сертификатом, хоть без, например, в тот же Китай и Индонезию.

В Чили до 15 июля пускают иностранцев исключительно с разрешением на проживание в стране. Они должны предварительно сдать тест ПЦР и оформить страховку от Covid-19 а сумму 30 тысяч долларов.

А вот в Эквадор украинцев пустят даже с тестом ПЦР. А вакцинированным "Коронаваком" и это не понадобится, если они предъявят действующий международный сертификат на полную вакцинацию от Covid-19. Об этом сообщается на сайте аэропорта Кито (столица Эквадора). 

Что касается Таиланда, то с 1 июля там открывают для туристов остров Пхукет.

Иностранцы, прибывающие из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, должны пройти полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до путешествия. Препарат должен быть одобрен ВОЗ - и "Короновак" входит в этот список. А вот туристам без прививки нужно соблюдать 14-дневный карантин.

Несмотря на открытие острова Пхукет для туристов с 1 июля, украинские туроператоры, по состоянию на 30 июня, пока не продают туры в Таиланд. На сайтах крупных турфирм при поиске туров либо сообщают, что данное направление временно недоступно либо невозможно выбрать даты в календаре до конца года.

Кроме того, сейчас в Таиланде наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. И ужесточаются карантинные меры. Так что, не исключено, что и нормы по выезду для иностранцев на тот же Пхукет могут поменять. Тем, кто хочет туда поехать, стоит внимательно следить за новостями.

В общем, пока в случае с каждой страной действует индивидуальный режим, но определенно в некоторые из них украинцы, привитые "Короновком", смогут въехать по упрощенному режиму без ПЦР-тестов.

Сколько украинцев получат сертификат с "Коронавком"

В Украине прививать вакциной CoronaVac начали 14 апреля 2021. Страна законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых уже получили 1,7 млн.

То есть на сегодня это самая массовая вакцина в Украине. В пунктах вакцинации ей прививают большинство украинцев, которые не входят в первоочередные категории. Препарат не требует особых условий холодовой цепи, его можно хранить при температуре -2...+8. Это упрощает процесс его развозки по регионам и прививок на местах.

По состоянию на 30 июня двумя дозами китайской вакцины в Украине привились 204 123 человека. То есть они могут уже сейчас поехать в перечисленные 32 страны по упрощенной процедуре.

Еще 556 010 человек привились первой дозой и ждут своей очереди, чтобы привиться второй. То есть сертификат вакцинации "Коронаваком" могут получить 760 133 украинцев.

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