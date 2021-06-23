Учения в уникальной природной пустыне Херсонской области провели военные в рамках Sea Breeze

В рамках украинско-американского этапа учений Sea Breeze-2021 состоялись практические тренировки по тактической подготовке на общевойсковом полигоне "Олешковские пески".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны.

Многонациональная тактическая группа отработала рейдовые действия в тылу противника. Военнослужащие отдельного батальона морской пехоты командования морской пехоты ВМС ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, морской пехоты США, Грузии и республики Молдова действовали в составе единого многонационального подразделения.

Тренировка была разделена на три этапа. Во время первого этапа тактическая группа получила задание выйти из района сосредоточения в район ожидания. Там командир тактической группы провел короткий брифинг на макете местности и поставил задачу командирам подразделений.

Второй этап - выполнение задания. По легенде, тактическая группа должна была выйти в тыл условного противника и уничтожить важные объекты инфраструктуры военного назначения.

В ходе последнего этапа военнослужащие совершили марш в район сосредоточения, но во время движения колонн противник устроил засаду. Все действия отрабатывались условно, без боевой стрельбы.