В Борисполе задерживают пять рейсов в Турцию

В Международном аэропорту "Борисполь" в Киеве задерживают вылет рейсов в Турцию.
Рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения с турецкой стороны.
Об этом сообщило представительство аэропорта "Борисполь" в Facebook.
"Просим пассажиров указанных рейсов" ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпании и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. Также проверяйте актуальный статус рейсов на онлайн-табло на сайтов авиаперевозчиков", - говорится в сообщении аэропорта.