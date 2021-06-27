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События Сегодня, 10:0236
В Борисполе задерживают пять рейсов в Турцию

В Международном аэропорту "Борисполь" в Киеве задерживают вылет рейсов в Турцию.

Рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения с турецкой стороны.

Об этом сообщило представительство аэропорта "Борисполь" в Facebook.

"Просим пассажиров указанных рейсов" ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпании и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. Также проверяйте актуальный статус рейсов на онлайн-табло на сайтов авиаперевозчиков", - говорится в сообщении аэропорта.

В Борисполе задерживают пять рейсов в Турцию

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