Как украинцев не пускают в Евросоюз после вакцинации "Ковишилдом"

Читатели "Страны" подтверждают информацию, о которой мы рассказывала вчера: в страны Евросоюза не пускают украинцев, привитых индийской вакциной "Ковишилд".

Причем даже если этот препарат использовали только при первой дозе, а вторую кололи уже "АстраЗенекой", признанной в ЕС.

Украинские власти постоянно маркируют "Ковишилд" как "Астразенеку", и даже сейчас это название используется на главном государственном сайте по вакцинации.

Однако с оксфордской вакциной в Европу пускают, а с ее индийским аналогом - нет. Первыми тревогу забили в Индии, чьих жителей начали разворачивать на границах ЕС.

Теперь очередь дошла до украинцев, многие из которых стали жертвами путаницы в названиях препаратов - и запустили эту неразбериху именно власти.

"Страна" разобралась, что происходит.

Даже одна доза портит всё

Жительница Херсонской области Людмила Ляшенко сообщила "Стране", что ее сертификат о вакцинации забраковали в турагентстве, где женщина приобрела путевку в Грецию.

"Моя менеджер объяснила, что даже если "Ковишилдом" укололи только первую дозу, а вторую - "АстраЗенекой", то Греция не пропустит", - рассказала Ляшенко, которая собралась на Крит.

У нее именно такая ситуация, судя по международному сертификату о вакцинации, который выдали врачи.

Отметим, что такая схема - первый укол "Ковишилдом", а второй - южнокорейской "Астразенекой", доминирует у большинства привитых на сегодня украинцев, которые получили полную вакцинацию этими препаратами.

Это связано с тем, что сначала власти закупили индийскую вакцину, но она закончилась, а Индия поставки прекратила. И для второй дозы в страну завезли южнокорейскую "Астразенеку".

При этом, по словам Ляшенко, греки готовы пропускать украинцев, привитых двумя дозами "Астразенеки", а не "Ковишилда" - так ей рассказали в турагентстве.

На сайте греческого посольства перечислены вакцины, которые эта страна принимает. Среди них есть и российский "Спутник V". Список таков: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

По словам Ляшенко, в турагентстве ей гарантировали въезд в Грецию, если бы оба укола были даже южнокорейской "АстраЗенекой".

Впрочем, неизвестно, будут ли пропускать с ней в другие страны ЕС. Пока европейский регулятор EMA одобряет вакцину, которая называется Vaxzevria - это "АстраЗенека", которую производят в Нидерландах. Но, как видим, отдельные страны - особенно те, которые критически зависят от иностранных туристов - закрывают на это глаза.

Но вот с "Ковишилдом" даже греки никого пускать не хотят.

Ляшенко возмущена тем, что все врачи, а также власти убеждали, что это сертифицированная в Европе вакцина. А на деле оказалось обратное.

"Я не одна делала прививку ради справки. И для многих это будет открытие, как и для меня", - говорит читательница "Страны".

Есть ли шанс привиться южнокорейской "Астразенекой"?

По состоянию на конец июня, в Украину всего завезли чуть более 1,5 млн доз вакцин Covishield и AstraZeneca разного производства.

В феврале - 500 тысяч Covishield, произведенной в Индии.

То есть всего южнокорейской "АстраЗенеки" в Украину завезли 1 072 800 доз.

К тому времени, когда завезли первые партии корейской "АстраЗенека" (23 апреля), в Украине первую дозу "Ковишилда" уже получили почти 470 тысяч человек. Это практически вся партия индийского препарата. Всего ввезли 500 тыс доз.

В Минздраве сообщили, что часть корейской партии пустят на первую дозу, в основном в кабинетах вакцинации для лиц старше 65 лет. Еще часть - как вторую дозу после "Ковишилда".

Когда в июне прибыли еще 700 тысяч доз южнокорейской вакцины от коронавируса, в Минздраве заявили, что партия предназначена для прививки второй дозой.

Судя по статистике, второй дозой "АстраЗенеки" массово начали прививать примерно с середины мая (по правилам спустя 12 недель поле первой прививки). К этому времени индийский "Ковишилд" должен был закончиться.

То есть, судя по цифрам, подавляющее большинство украинцев, привитых в первый раз "Ковишилдом", получили второй дозой AstraZeneca-SKBio.

Значит, по приблизительным расчетам, на обе дозы южнокорейской "АстраЗенека" могут в дальнейшем рассчитывать порядка 300 тысяч украинцев (остается около 600 тысяч доз из расчета, что нужно по две на человека). В основном это те, кого впервые привили "АстраЗенекой" в мае-июне.

Вот эти люди в теории смогут надеяться, что им позволят после вакцинации путешествовать в отдельные страны ЕС - или по территории всего Европейского союза. А вот стопроцентно такое право получат лишь те, кто привился двумя дозами Pfizer. Но таковых в Украине пока лишь 160 тысяч человек.