Руководителя и всех сотрудников Коммунальной службы перевозок уволили в Киеве

В Киеве из-за утраты доверия уволили руководителя Коммунальной службы перевозок Сергея Савтыря.

Вместе с ним работы лишилась вся команда КСП.

Об этом в Facebook рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

"Всем без исключения работникам КСП сообщено об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия. Они имеют срок два месяца на поиск работы. Есть все основания считать, что команда КСП, к сожалению, долго работала в интересах отдельной группы перевозчиков, а не киевлян", – написал Усов.

По его словам, в планах - провести внеплановую аудиторскую проверку. В ее ходе оценят финансово-экономическую деятельность службы за последние годы, законность решений руководства и изданных приказов.

Усов напомнил, что в 2020 году КСП провела 224 внеплановых проверки по жалобам и обращениям граждан и организаций, при этом было расторгнуто лишь два договора с перевозчиками. По его мнению, такой низкий показатель реагирования может свидетельствовать о том, что отдельные работники службы могли получать неправомерную выгоду.

Он также привел показательную ситуацию, когда неизвестные лица попытались физически сорвать конкурс на определение перевозчиков на городских автобусных маршрутах по новым стандартам, поскольку город не допустил к нему две трети участников.