Как в "ЛДНР" готовятся голосовать на выборах в российскую Госдуму

В "ЛДНР" началась активная подготовка к выборам в российскую Госдуму, которые пройдут в сентябре.

"Стране" стали известны детали организации процесса голосования в "республиках".

Жители Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами смогут отдать голоса онлайн - самостоятельно дома или на так называемых интернет-избирательных участках.

Подробности - в материале.

Как жители "ЛДНР" будут голосовать по интернету

В России в последние годы внедряется практика голосования на выборах по интернету через сайт "Госуслуги".

Для регистрации там нужен паспорт РФ, а также СНИЛС или номер российского мобильного телефона.

СНИЛС - это документ с уникальным номером счета в системе пенсионного страхования. В России он выдается как гражданам, так и иностранцам (нерезидентами - когда они официально трудоустраиваются). Этот документ в РФ является обязательным для поступления в учебные заведения, прикрепления к поликлинике, открытия счета в банке и других услуг.

Голосование в онлайн-формате массово применялось, например, во время голосования поправкам к Конституции летом минувшего года.

Чтобы отдать свой голос, гражданин должен зайти на "Госуслуги", ввести номер СНИЛС и пароль, который он придумает. Затем выбирается графа "Отдать голос". Человек нажимает галочку и отправляет свой выбор на сайт ЦИК РФ. В это время россиянин может находиться в любой точке мира, достаточно доступа к интернету.

Повторят практику онлайн-голосования как альтернативу личному голосованию и на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

В "ЛДНР" на протяжении последних месяцев думали, каким образом жители "республик" с российскими паспортами тоже смогут принять участие в выборах. Вариант поездки на территорию Ростовской области оценивали как нерабочий - мало кто поедет за сотни километров, просто чтобы проголосовать. Открытие классических избирательных участков в "республиках" выглядело как слишком демонстративное.

В итоге, как сообщает источник "Страны" в Донецке, задействованный в организации выборов в Госдуму, было принято решение о том, чтобы жители "ЛДНР" тоже проголосовали через "Госуслуги". .

Однако в "республиках" тут же столкнулись с проблемой: российского мобильного номера у большинства нет. Отсутствует у большинства тех, кто уже получил паспорт РФ, и СНИЛС.

Поскольку массово раздать всем карточки российского мобильного оператора - это сложно, решили выдавать СНИЛСы - такое распоряжение дал Денис Пушилин 22 июня.

Сейчас в Донецке обзванивают владельцев паспортов РФ и интересуются, есть ли у них СНИЛС. Если еще нет - приглашают прийти и сделать. С ним люди смогут отдать голос - самостоятельно дома или на так называемых интернет-участках.

В "ЛДНР" создадут интернет-участки

Для молодых людей проголосовать на выборах через сайт не составит труда. Но это почти невыполнимая задача для старшего поколения. В России взрослые граждане смогут пойти на обычные участки и заполнить бюллетень. На территории "ЛДНР", как писалось выше, такой возможности не будет.

Поэтому, по данным "Страны", было принято решение организовать так называемые интернет-избирательные участки. В российской избирательной системе, на сайте ЦИК, они фигурировать не будут.

Интернет-участки в "ЛДНР" хотят разместить преимущественно в школах, училищах, техникумах, вузах - там, где есть компьютерные классы. Жители смогут прийти туда с паспортом и СНИЛСом, предоставить свой пароль от личного кабинета "Госуслуг" или же зарегистрироваться на сайте на месте, и отдать свой голос онлайн.

Требования к интернет-участкам: на них должно быть 10 компьютеров, подключенных к сети через провайдера "КомТел". Обязательная скорость интернета, которая должна быть обеспечена - 100 Мбит в секунду. Интернет-участки планируют открыть во всех городах, а также поселках и селах с наибольшей плотностью населения.

По данным на 9 июня 2021 года, российские власти сообщили о получении более 500 тысяч паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской областей. Цифра примерно сопоставима с численностью населения Карачаево-Черкесской республики, Ямало-Ненецкого автономного округа или Сахалинской области.