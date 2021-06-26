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События Сегодня, 13:4657
От старости умерла 10-летняя украинка

В среду, 30 июня, умерла 10-летняя винничанка Ирина Химич, она была единственным ребенком в Украине с синдромом преждевременного старения организма.

Об этом в Facebook сообщила ее мать Диана Химич. 

"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Извини, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", - написала Дина Химич.

Ирина Химич болела прогерией (синдром Хатчинсона-Гилфорда). Это редкое генетическое и неизлечимое заболевания у детей, во время которого происходит преждевременное старение организма. За год такие пациенты биологически стареют на 8-10 лет. Ирине поставили диагноз, когда ей было пять лет. 

Ирина Химич из-за болезни не могла вести активный образ жизни. Она рисовала картины, которые экспонировались на ее персональных выставках. 

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