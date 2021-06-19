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События Сегодня, 16:0658
Помощницу атташе США ограбили в Киеве

В Киеве обокрали помощницу атташе США, через три дня после совершения кражи правоохранители задержали злоумышленницу.

Ей оказалась 19-летняя уроженка Закарпатья.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей страницы в Facebook.

"26.06.2021 потерпевшая, которая является должностным лицом посольства США в Украине, обнаружила кражу личных вещей из собственной сумки, о чем сразу сообщила в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

29 июня правоохранителям удалось задержать воровку, которой оказалась 19-летняя девушка из Закарпатья. При ней обнаружили часть украденный вещей, в частности дипломатическую карту помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки.

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