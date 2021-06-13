Житель Полтавы хотел восстановить документы, но получил свидетельство о собственной смерти

45-летний полтавчанин Анатолий Маковский, освободившись из заключения и желая восстановить идентификационный код, внезапно выяснил, что его уже 10 лет считают умершим и даже существует свидетельство о его смерти.

Как выяснилось, в 2010 году Шишацкий райсуд признал мужчину умершим по заявлению его жены, которая заявила, что в течение трех лет мужа не видела и не получала от него никаких известий. Об этом сообщает Общественное. Полтава.

Анатолий Маковский признает, что, действительно, в 2007 году ушел из семьи и порвал отношения с женой и с общими знакомыми, но все это время он проживал в Полтаве.

Мужчина показывает номер свидетельства о собственной смерти и говорит, что о признании его умершим узнал меньше месяца назад, когда обратился в налоговую службу.

"Мне звонят, говорят: так и так, понимаете, вы мертвы. Я говорю: в каком смысле?. Так, мы послали на Киев запрос, выдали, что Шишацкий суд меня в 2010 года погхоронил. Я в шоке ", - говорит полтавчанин.

Глава Шишацкого райсуда Виктор Рябченко, который более десятка лет назад признал Анатолия Маковского умершим комментировать свое решение под запись отказался, но предоставил копию документа. Согласно ему, заявление об объявлении умершим Анатолия Маковского подала его жена, которая объяснила, что муж ушел из дома в июне 2007 года и не вернулся и никто из близких родственников и знакомых ничего не знал о месте ехо нахождения. Женщина пожаловалась, что ей сложно самой содержать сына и она намерена оформить пенсию в связи с потерей кормильца, а потому просит суд объявить ее мужа умершим, так как в течение более трех лет нет сведений о месте его пребывания.

"Я жил здесь (в Полтаве - Ред.) все три года. Я здесь вырос, здесь родился. Я не обязан сидеть в этом селе. На каком основании? Если бы я был подан пропавшим без вести, ничего такого. Это три года они просто так просидели, думают: да судимый, может где-то сидит, а может убили. Это надо все делать (проверять - Ред.) они просто отнеслись халатно ", - говорит полтавчанин.

"Я ознакомилась с решением суда, не нашла достаточных оснований, чтобы признать данное лицо умершим. Я считаю, необходимо было проверить другие сведения: не выезжал ли он за границу, есть ли у него имеется имущество. Возможно, у него была другая квартира, он переехал в другую квартиру. или он трудоустроен, нет ли сведений, что он устроился в другое место на работу. Моя рекомендация - это, конечно же, обращаться с заявлением в суд об отмене данного решения", - говорит адвокат Дарья Малинникова.