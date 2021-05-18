Темнокожая украинская ведущая обвинила министра культуры Ткаченко в расизме. Теперь в Раде хотят его уволить

Украинская телеведущая Каролина Ашион утверждает, что в ее адрес министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко допустил 6 лет назад расистские высказывания.

Слова чиновника темнокожая украинка привела 30 июня в своем Фейсбуке.

С Ткаченко 45-летняя журналистка встретилась на джазовом фестивале во Львове Leopolisjazz, в связи с чем вспомнила историю шестилетней давности, когда Ткаченко еще работал генеральным продюсером "1+1 медиа".

В ту пору Каролина работала на "2+2". Однажды, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, она спросила у генпродюсера, может ли принять в нём участие.

"Ответ был сногсшибательным: "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами…" Дальше - шок, море слёз и увольнение. Видела ли я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. Но, видать, цветом кожи для "1+1" не вышла, на "Антонину" (собирательный образ зрителя "Плюсов") не похожа", - рассказала свою версию событий Ашион.

И вот на фестивале Leopolisjazz, столкнувшись с теперь уже министром Ткаченко, телеведущая решила напомнить ему о том эпизоде. И снова получила в ответ "нетленку".

"Так а что вы хотели бы от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал?", - заявил чиновник.

По признанию Каролины, она остолбенела.

"Так а может, мне ещё извинения у вас попросить?" - добавил Ткаченко.

Ашион расценила это как хамство.

"Это расизм, ребята. Уж я-то знаю в этом толк. Кому как не телевизионным топ-менеджерам да министрам культуры продвигать идеи единства в Украине? Но видимо, Александр Ткаченко про такое не слышал", - констатировала Каролина.

В конце поста она призналась: "...Теперь моя на 100% украинская душа, душа простой украинской чёрной бабы, снова кровоточит…"

После публикации поста тему подхватили ряд блогеров (в том числе, что характерно, и близкие к Банковой).

А потом и политики.

В четверг, 1 июля, народные депутаты "Европейской солидарности" зарегистрировали постановление об увольнении министра культуры Александра Ткаченко.

"Мы с коллегами регистрируем постановление об увольнении министра-расиста. В цивилизованной стране Ткаченко уже сам должен был подать в отставку. Но нет. Поэтому - проект постановления. Для власти эта история станет тестом на цивилизованность", - написал нардеп Владимир Арьев.

Документ подписали внефракционный Гео Лерос, нардепы "Европейской солидарности" Владимир Арьев, Ирина Фриз, Алексей Гончаренко, Ахтем Чийгоз и другие.

Всю эту ситуацию комментирует телеграм-канал "Политика страны":

"Над министром культуры Александром Ткаченко внезапно сгустились тучи.

Все началось с опубликованного на днях поста темнокожей украинской телеведущей Каролины Ашион.

Она заявила, что шесть лет назад на ее вопрос о возможном кастинге на роль ведущей на 1+1 Ткаченко ей якобы ответил: "а вы себя в зеркало видели".

Ашион вспомнила об этом, так как недавно вновь встретила Ткаченко и спросила его о том эпизоде.

Ответ министра, по ее словам, был такой: "а что вы хотели бы от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал?".

После выхода этого поста он разошёлся по интернету. А сегодня тему "расизма Ткаченко" подхватили блогеры (в том числе близкие к Банковой) и партия Порошенко, которая уже зарегистрировала постановление об отставке Ткаченко с поста министра за расизм.

Понятно, что у Зеленского это могут все объяснить политическими играми (и в случае с партии Порошенко идёт речь именно о них).

Но с учётом чувствительности Запада к теме расизма, проблема может оказаться для Ткаченко отнюдь не простая", - анализирует телеграмм-канал.