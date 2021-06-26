12-летний срок получил сбушник убивший в 2017-м жителя Краматорска

Сегодня, 1 июля, Краматорский суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве в марте 2017 гола мирного жителя Авдеевки Владимира Еремина майором СБУ Федорчуком.

Об этом в комментарии "Стране" заявил адвокат потерпевшей стороны Валентин Рыбин.

"Процесс длился более 4-х лет. Все это время убийца гулял на свободе и даже стал подполковником СБУ. До последнего момента было не ясно - устоит суд под давлением "конторы", или преступление останется безнаказанным. Это не ясно и сейчас, но главное - Федорчук признан, осужден судом первой инстанции на 12 лет лишения свободы, лишен воинского звания и взят под стражу в зале суда", - сказал "Стране" Рыбин.