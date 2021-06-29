Законопроект об олигархах прошел первое чтение в Раде

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 об олигархах ("О предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни").

За - 275 голосов.

Соответствующее решение народные депутаты поддержали в ходе внеочередного заседания парламента в четверг, 1 июля.

Как видно из итогов голосования на табло, проект поддержали 231 "слуга народа", и по 18 представителей группы "Довира" и партии "За майбутне".

Против проголосовали 24 депутата из политсилы Петра Порошенко и 13 представителей "Голоса". Воздержались 16 нарбепов от "Батькивщины" и три внефракционных парламентария. Не голосовали один "слуга", два депутата "Евросолидарности" и по одному представителю "Голоса", "Батькивщины", "Довиры" и "За майбутне", а также один внефракционный депутат.

"Оппоплатформа" бойкотировала заседание с голосованием, попросту не участвовав в нем.