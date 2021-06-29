 

За что командир "женской сотни" избила Потураева в Раде

События Сегодня, 21:2450
За что командир "женской сотни" избила Потураева в Раде

Сегодня в Верховной Раде вопрос продажи земли (стартовавшей как раз с 1 июля) вывел из себя активистку Ирму Крат, которая напала на нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева и ударила его несколько раз кулаком и сумкой по лицу.

Свой поступок она пояснила просто - что это ее украинцы попросили "набить лицо нардепам", чтобы достучаться до них. Мол, сегодня их бьют, а завтра будут расстреливать, если те не задумаются о сути внедряемых реформ.

В момент нападения Потураев как раз выступал перед камерами журналистов в прямом эфире, говорил о демократии. Поэтому разборки попали в кадр.

Разобрали подробно причины конфликта и их последствия.

Что произошло в Раде

Бывшая активистка Майдана и командир "женской сотни" Ирма Крат представилась аккредитованным в Раде журналистом и напала на нардепа прямо в момент его выступления на брифинге.

Сначала она снимала нардепа, подойдя к нему почти вплотную, потом начала кричать, бить кулаком, а потом сумкой. После этого девушку под руки увела охрана.

Потураев продолжил отвечать на вопросы журналистов в то время как представители госохраны отвели Крат в сторону.

По словам коллеги Потураева из "Слуги народа" Татьяны Цыбы, инцидент произошел внезапно, когда они говорили о демократии.

"Тут походит эта барышня к Никите Потураеву, спрашивает его: "Вы депутат "Слуги народа"? - Да. И эта женщина бьет его по лицу. Мы вообще не поняли, что случилось. А эта барышня начала возмущаться и предъявлять претензии по поводу того, что открыли рынок земли. Мол, хочу вам высказать свое мнение. Мы спрашиваем, мол, кто вы, и что вообще происходит? И тут она достает удостоверение и представляется: "Я Ирма Крат, аккредитованный журналист". Мы все были в недоумении", - рассказала "Стране" Татьяна Цыба. 

В итоге сотрудники Управления госохраны вывели Ирму Крат. А перепалка женщины с нардепами от "Слуги народа" продолжалась несколько минут. 

"Первый раз бьем в табло. Второй раз будем стрелять"

Как заявила "Стране" Ирма Крат, свою жертву она выбрала случайно. Ей достаточно было того, чтобы нардеп представлял партию "Слуга народа". И перед тем, как замахнуться она уточнила, правда ли, что он из нужной политсилы. 

"Перед тем, как ударить я уточнила, точно ли он со "Слуги народа", чтобы не ошибиться. Он подтвердил - я сразу дала ему в табло. Потураев потерялся, пошатнулся и я добавила ему ещё сумкой по голове", - сказала Крат.

И добавила, что ударом сумкой она высказала протест народа против открытия рынка земли. "Я его не стала бить, а объяснила, если они сейчас не задумаются, что принимают немного не те законы, которые нужны украинцам - осенью их вынесут вперёд ногами. Я пришла по просьбе народа: "Ирма, набей им лицо. Предупреди, что наше терпение не безгранично, потому что будет поздно. Не хочется же их стрелять".

"Депутаты обещали, что по рынку земли будет референдум, это есть в предвыборной программе "Слуги народа". А завершилось тем, что референдум не дали провести. А 75% украинцев против. 450 городских, районных, местных сессий проголосовали, а это приблизительно по 100 человек на каждой сессии районного или городского совета. 45 000 депутатов разных уровней проголосовали против, и отправили, что они против рынка земли. А власть проигнорировала", - объяснила мотив нападения Крат.

Кстати, Потураев стал не единственным, кому могло достаться от Крат. Она рассказала, что встретила на улице замглавы ОП Кирила Тимошенко, но пощадила его.

"Я хотела его отдубасить тоже, но потом подумала, ладно, не буду его сегодня бить, в следующий раз. Говорю ему: "Не бойся, иди сюда". Взяла у него интервью, сказала, что это первая ласточка. Предупредила, что сегодня их бьют, а завтра - начнут стрелять, если они не задумаются. Первый раз бьем табло, а второй раз будем стрелять без предупреждения за продажу украинской земли", - сказала Ирма Крат.

"Ужесточат проверки журналистов", - какие будут последствия драки

Нардепы уже озвучивают несколько версий того, какими должны стать ответные меры в отношении тех, кто проходит в Верховную Раду по "корочке" журналиста. 

Нардеп Татьяна Цыба считает, что после этого инцидента нужно пересмотреть аккредитации в парламент. 

"Это правда образец псевдодемократии: эта женщина называется журналистом, а сама оскорбляет и бьет народных депутатов. Такие выходки дискредитируют настоящих журналистов. Думаю, что аккредитацию в Раду любом случае нужно пересмотреть. Мы регулярно поднимаем на комитете вопрос о том, что аккредитаций в парламент выдано слишком много, и явно не тем изданиям, которые реальные издания. Но когда мы поднимаем этот вопрос, нас обвиняют в том, что мы ограничиваем свободу слова. Но давайте посмотрим и разберемся, в Раду ходят действительно журналисты или непонятные люди по "липовым" удостоверениям?" - сказала депутат.

Стоит напомнить, что Потураев не так давно сам грозился расстреливать оппонентов - депутатов от ОПЗЖ. Выступил он с таким призывом прямо с трибуны Рады.

А теперь, как видим, расстрелом угрожают уже ему.

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Теги: news, новости, Украина, Потураев, 7dniv, 7dnivinfo  
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