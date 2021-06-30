Лесной пожар, вызванный аномальной жарой в Канаде уничтожил городок Литтон. Эвакуированы 1000 жителей

В Канаде вызванный аномальной жарой лесной пожар уничтожил большую часть небольшого западного городка Литтон.

Из города и окрестностей эвакуировали более 1000 человек, есть жертвы и пропавшие без вести.

Об этом сообщает Reuters.

Официальные лица Британской Колумбии на брифинге сообщили, что некоторые жители пропали без вести.

В частности, по данным местных СМИ, пара в возрасте 60 лет погибла в результате пожара, однако официальных подтверждений их смерти пока нет.

Власти на брифинге заявили, что большинство домов и построек в Литтоне потеряно.

"Город получил структурные повреждения, сгорело 90% города, в том числе центр", - сообщил член парламента Брэд Вис.

Он сказал, что пожар также нанес серьезный ущерб гидроэлектростанциям Британской Колумбии и шоссе, ограничив подъезд к Литтону по дороге.

Сообщается, что в последние 24 часа в Британской Колумбии в регионе Карибу было зарегистрировано 62 новых пожара от которых пострадали около 700 человек.

Это вынудило власти издать новые приказы об эвакуации.