 

Лесной пожар, вызванный аномальной жарой в Канаде уничтожил городок Литтон. Эвакуированы 1000 жителей

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Лесной пожар, вызванный аномальной жарой в Канаде уничтожил городок Литтон. Эвакуированы 1000 жителей

В Канаде вызванный аномальной жарой лесной пожар уничтожил большую часть небольшого западного городка Литтон.

Из города и окрестностей эвакуировали более 1000 человек, есть жертвы и пропавшие без вести.

Об этом сообщает Reuters.

Официальные лица Британской Колумбии на брифинге сообщили, что некоторые жители пропали без вести.

В частности, по данным местных СМИ, пара в возрасте 60 лет погибла в результате пожара, однако официальных подтверждений их смерти пока нет. 

Власти на брифинге заявили, что большинство домов и построек в Литтоне потеряно.

"Город получил структурные повреждения, сгорело 90% города, в том числе центр", - сообщил член парламента Брэд Вис.

Он сказал, что пожар также нанес серьезный ущерб гидроэлектростанциям Британской Колумбии и шоссе, ограничив подъезд к Литтону по дороге.

Сообщается, что в последние 24 часа в Британской Колумбии в регионе Карибу было зарегистрировано 62 новых пожара от которых пострадали около 700 человек.

Это вынудило власти издать новые приказы об эвакуации.

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