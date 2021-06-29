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События Сегодня, 11:2565
В распространении коронавируса по континенту ВОЗ обвинила фанатов Евро-2020

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что толпы людей на стадионах футбольного чемпионата Евро-2020, а также в пабах и барах городов проведения игр стали движущей силой текущего роста заражений коронавирусом в Европе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным ВОЗ, в течение 10 недель в регионе наблюдалось снижение числа новых инфицированных, но неизбежна новая волна заражений, если футбольные фанаты ослабят бдительность. Уже заметны ее первые признаки: на прошлой неделе количество новых случаев заболевания выросло на 10% из-за толп в городах, принимающих Евро-2020, поездок и ослабления ограничений.

"Нам нужно смотреть не только на сами стадионы. Нам нужно посмотреть, как люди добираются туда, едут ли они в больших переполненных автобусах? И когда они покидают стадионы, заходят ли они в переполненные бары и пабы, чтобы смотреть матчи? Именно эти небольшие непрерывные события вызывают распространение вируса", - заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер назвал решение УЕФА допустить большое количество людей на Евро-2020 "совершенно безответственным". А шотландские власти заявили, что Евро-2020 посетили около 2000 проживающих в Шотландии и  зараженных коронавирусом человек. Причем многие из них были на матче группового этапа в Лондоне 18 июня.

Между тем УЕФА заверили, что противоэпидемические меры на объектах чемпионата "полностью соответствуют правилам, установленным компетентными местными органами здравоохранения".

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Теги: news, новости, Украина, ВОЗ, 7dniv, 7dnivinfo  
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